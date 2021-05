Cloud gaming : Blacknut est accessible sur iOS et iPadOS

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

William Teixeira

1



Apple ne veut pas de cloud gaming sur son App Store, mais qui a dit que les utilisateurs n'en voulaient pas non plus ? Pour répondre à la tendance du moment, plusieurs grandes entreprises du cloud gaming ont pris la décision de forcer le destin et de lancer une web-app accessible directement depuis Safari ou un autre navigateur internet. Après xCloud de Microsoft, c'est au tour de Blacknut d'arriver sur iPhone et iPad !

Blacknut est disponible

Le cloud gaming est devenu un basique et une habitude pour beaucoup de gamers dans le monde. Si Apple refuse d'ouvrir les portes de l'App Store à ce genre d'applications, il y a toujours possibilité de contourner en passant par les navigateurs internet disponibles sur iOS et iPadOS.

C'est justement ce que vient de faire Blacknut, l'offre de cloud gaming est désormais accessible pour l'ensemble des utilisateurs sur iPhone et iPad.

Les avantages de Blacknut sont nombreux :

Un accès illimité à 500 jeux vidéos

Aucun jeu à acheter

Aucun jeu à installer

Sauvegardes en ligne

La création de 5 comptes indépendants

Un contrôle parental

Aucune publicité ni d'achats intégrés

Des ajouts de nouveaux jeux toutes les semaines

Le suivi de progression sur tous les appareils

Connexion des manettes Xbox sans fil

Le tout pour 14,99€/mois avec les trois premiers mois à 7,49€ (avec le code BIENVENUE3M21).

Dans le catalogue de Blacknut on retrouve essentiellement des jeux vidéo destinés à la famille, vous n'aurez pas les très populaires Call of Duty Warzone, Fortnite ou encore Apex Legends. On retrouve que des jeux comparables à ce qu'on peut voir sur l'App Store, comme des titres de tennis (AO Tennis 2), de voitures (Asphalt 8 et 9), de simulation (Farming Simulator 19)...



Finalement, quand on regarde de près le catalogue, on se rend compte que Blacknut est plus un concurrent d'Apple Arcade que de xCloud de Microsoft. On peut parler d'un véritable "cauchemar" pour la firme de Cupertino !



Blacknut est accessible sur iOS et iPadOS via la web-app dédiée, vous pouvez ajouter un raccourci sur votre écran d'accueil pour installer Blacknut parmi toutes les autres applications !

L'offre de cloud gaming est disponible sur Windows, macOS, Linux, smartphone Android, TV connectée Android, iPhone, iPad, Fire TV Stick, Bbox sous Android et Chromecast.

Malheureusement, Blacknut ne peut pas proposer l'accès à son catalogue sur Apple TV puisqu'aucune entrée n'est possible sur le boitier connecté d'Apple en dehors de l'App Store.