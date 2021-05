Apple TV+ : la saison 2 de la série Trying arrive le 21 mai (bande-annonce)

Il y a 3 heures

Julien Russo

Réagir



Ce qui est fantastique avec Apple TV+, c'est ce courage à renouveler des séries qui n'ont pas encore eu le temps de faire leurs preuves. Trying fait partie des séries qui ont été renouvelées très rapidement, la production Apple TV+ a eu le feu vert pour une saison 2 et 3 quelques mois après sa première disponibilité. La bonne nouvelle, c'est que de nouveaux épisodes arrivent dès le 21 mai et nous avons même une bande-annonce !

Trying saison 2

Trying est l'une des créations originales Apple qui a touché énormément d'abonnés Apple TV+. La série raconte l'histoire d'un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants et qui voit leur entourage construire leur famille. N'en pouvant plus de cette situation, ils vont penser à l'adoption et c'est là que commence un incroyable processus long et très compliqué.

Cette série britannique vous atteint émotionnellement sur plusieurs points, avec des scènes émouvantes, des moments de désespoirs ou encore des instants humoristiques. Pour avoir regardé Trying, il est difficile de ne pas apprécier cette série !



À l'occasion de la seconde saison qui sort la semaine prochaine, Apple a délivré la synopsis des nouveaux épisodes à venir :

Tout ce que Nikki et Jason veulent, c'est un bébé - la seule chose qu'ils ne peuvent pas avoir. Ils décident donc d'adopter. Avec leurs amis dysfonctionnels, leurs parents dramatiques et leur vie chaotique, le couple réussira-t-il à construire la famille de ses rêves ?

Le programme Trying est écrit par Andy Wolton, un jeune scénariste qui est spécialisé dans l'écriture de comédies depuis 2010. Dans le casting, on retrouve aussi Imelda Staunton (qui a joué dans Maléfique de Disney), Ophelia Lovibond (aperçu dans Elementary et Feel Good) ou encore Oliver Chris (qui a participé au Voyage du Dr Dolittle).

Trying est un programme qui provient de BBC Studios, il s'agit de la première série britannique sur Apple TV+, mais aussi de la première collaboration entre Apple et la BBC.



Dès le 21 mai, vous allez retrouver 8 nouveaux épisodes avec un rythme d'un épisode par semaine (pour faire durer un peu le suspens). Aucune information n'a été communiquée pour le lancement de la troisième saison, mais vue la rapidité entre la première et seconde saison, il y a des chances que celle-ci arrive au premier trimestre de 2022, voire au plus tard au second.

Apple TV+ est disponible au tarif de 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit d'une semaine. L'application est disponible sur de nombreux supports comme certains téléviseurs intelligents Samsung, LG, Sony, Amazon Fire TV et appareils Roku, consoles PlayStation et Xbox ainsi que sur tv.apple.com. Évidemment, vous retrouvez aussi l'application sur l'iPhone, l'iPad, le Mac et l'Apple TV.