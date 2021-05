Sony dévoile de nouvelles manettes DualSense

Alors que le mois dernier, Sony dévoilait les premières informations autour de sa seconde version de casque de réalité virtuelle, le PSVR 2, voilà que la firme nipponne va plus loin...

Les clients qui ont eu la chance de trouver une PlayStation 5 ont tous la manette DualSense en coloris blanc et noir. Cependant, saviez-vous qu'il existe une DualSense d'une autre couleur ? En...

Sony a publié une vidéo mettant en avant la fonctionnalité « Game Boost », de la PS5. C’est la première fois que le nippon en parle, et surtout lui donne un nom. Mais ce...

Elles étaient attendues ces consoles next-gen, sorties en novembre dernier, et bien que les PlayStation 5 et les Xbox Series aient été victimes d'une pénurie liée à la COVID-19 et au manque de...