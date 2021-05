Apple TV+ : la série Shantaram tournée en Thaïlande plutôt qu'en Inde (Covid)

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Apple a décidé de suivre le même chemin que Netflix, ne pas produire ses créations originales qu'aux États-Unis. Il y a des pays partout dans le monde qui peuvent apporter une valeur ajoutée à une série ou un film. Cependant, tourner à l'étranger, c'est aussi faire face à des imprévus qui changent l'organisation à la dernière minute. C'est justement ce qui se passe avec la série Shantaram, initialement elle devait être tournée en Inde, mais vu la propagation incontrôlée de la Covid-19, Apple déménage le tournage vers la Thaïlande.

Changement de programme à la dernière minute

Tourner une série en période de pandémie, ce n'est pas forcément la meilleure solution, mais vu que cela est parti pour durer encore longtemps, il faut bien reprendre les tournages et les projets tôt ou tard !

D'après des informations exclusives obtenues par Variety, la série originale Apple TV+ Shantaram qui devait commencer le tournage en Inde dès le mois de juillet va finalement être tournée en Thaïlande.



La principale raison de ce changement est (sans surprise) la situation sanitaire dans le pays, malgré les gestes barrières, le masque et les diverses recommandations du gouvernement, la Covid-19 ne cesse de se propager et de paralyser les services de réanimation des hôpitaux.

Cette décision est essentiellement pour protéger les acteurs, mais aussi toute l'équipe qui sera présente pour le tournage.

Shantaram racontera l'histoire d'un homme qui s'évade d'une prison en Australie et qui va réaliser un long voyage pour aller se réfugier en Inde. Le prisonnier espère que tout le monde l'oubliera et qu'il pourra commencer une nouvelle vie loin de tous les problèmes auxquels il a été confronté.

Cependant, tout ne va pas se passer comme prévu, l'homme qui va se présenter comme un docteur se mettra à travailler dans un bidonville, mais très vite, il va retomber dans la délinquance et le crime, à ce moment-là il prendra la décision de rejoindre la mafia de Bombay.



La première saison sera composée de 10 épisodes, Shantaram est une série entièrement basée sur le livre de Gregory David Roberts. Le tournage a déjà commencé au début de l'année 2020, toutes les premières séquences du début de l'histoire ont été tournées en Australie, la deuxième phase du voyage commence dès juillet 2020. On ne sait pas pour l'instant si Apple modifiera l'histoire pour que celle-ci se passe en Thaïlande...