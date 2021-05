Google et Samsung fusionnent WearOS et Tizen en "Wear"

Il y a 4 heures (Màj il y a 36 min)

Alban Martin

La rumeur voulait que Samsung arrête Tizen pour intégrer WearOS sur ses montres, voilà que Google dévoile une tout autre version. Les deux géants ont fusionné WearOS et Tizen pour proposer une expérience améliorer sur le poignet. Et ça, c'est officiel.

"Wear", appelez-moi "Wear"

La nouvelle plateforme unifiée a été baptisée Wear, tout simplement. L'idée de combiner les deux mondes est d'améliorer l'expérience visuelle, mais aussi les performances dans le but de rattraper Apple. En quelque sorte un aveu de faiblesse de la part de Google qui annonce une vélocité accrue de 30%, et un gain en autonomie substantielle (mais non chiffré). Les ingénieurs des deux entreprises ont travaillé sur les couches basses en tirant parti des cœurs matériels à faible consommation pour améliorer la durée de vie de la batterie. Cela inclut des optimisations pratiques telles que la possibilité de faire fonctionner le capteur de fréquence cardiaque en continu pendant la journée, de suivre le sommeil pendant la nuit et d'avoir toujours une batterie pour le lendemain

Samsung et Google ont une longue histoire de collaboration. Maintenant, nous apportons le meilleur de Wear and Tizen dans une plate-forme unique et unifiée. En travaillant ensemble, nous avons pu tirer parti des atouts de chacun et les combiner dans une expérience offrant des performances plus rapides, une durée de vie de la batterie plus longue et davantage d'applications que vous aimez disponibles pour la montre.

Ce changement n’est pas seulement réservé à Google et Samsung. Tous les fabricants d'appareils pourront ajouter une expérience utilisateur personnalisée au-dessus de la plate-forme, et les développeurs pourront utiliser les outils Android qu'ils connaissent déjà.



Du côté interface, les clients "Wear" auront enfin un accès rapide aux dernières apps utilisées, de la personnalisation et un écran d'accueil plus complet avec un sytème de tuiles qui nous rappelle quelque peu les aperçus de watchOS 1.



Bien évidemment, la firme de Mountain View en profite pour revoir ses apps comme Google Maps, Google Assistant et Google Pay. Mieux, YouTube Music sera bientôt disponible avec notamment le téléchargement « intelligent ».



Pour la partie santé, fort du rachat de Fitbit, Google a intégré les technologies de ce dernier pour le suivi des activités sportives, les objectifs quotidiens et les différents comptages.



Reste désormais à voir si le couple "Google + Samsung" arrivera à venir embêter Apple sur le marché des smartwatch, la société de Tim Cook étant toujours largement en tête avec plus de 50% des ventes qui se font sous watchOS. Et le communiqué ne précise pas si il faudra Android 12 sur son téléphone pour en profiter.