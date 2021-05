Apple TV+ prépare un beau casting pour sa série "Now and Then"

Apple TV+ propose un contenu moins fourni que ses concurrents mais souvent au goût du jour. Justement, la prochaine série thriller qui devrait débarquer sur le service sera composée de grands noms du cinéma, histoire une fois de plus de faire venir du monde.

Un casting aux petits oignons pour cette future série Apple TV+

Il y a tout juste deux jours, nous avons appris qu'Amazon a fait l'acquisition des studios MGM pour la modique somme de 8.45 milliards de dollars. Une manière supplémentaire pour le groupe de Jeff Bezos d'asseoir sa position dans le monde du streaming vidéo avec plus de 4000 films et une aide précieuse pour de futures nouvelles productions.



Du côté d'Apple, la stratégie est assez différente même si l'objectif reste le même, gagner de l'argent. La Pomme a décidé d'adopter une stratégie différente de ses concurrents en se concentrant sur un contenu exclusif, qualitatif et novateur plutôt que de racheter à coup de milliards des anciens films/séries.

Apple avance donc à son rythme mais vient de signer pléthore de stars pour sa prochaine série thriller dont nous vous avons parlé il y a un mois qui s'intitulera Now and Then. Au casting, on retrouve Rosie Perez, Manolo Cardona, José María Yazpik et d'autres. Une production qui devrait entièrement être hispanique et latine selon Variety.



Voici le pitch de la série :

Tavira joue Ana, une femme intelligente et ambitieuse qui a suspendu sa carrière politique pour soutenir celle de son mari.



Perez joue Flora, un détective talentueux obsédé par une affaire non résolue d'il y a 20 ans.



Yazpik est Pedro, un politicien complexe marié à Ana



Verdú joue Sofia, une solide avocate autodidacte



Cardona est Marcos, un chirurgien passionné



Villamil joue Daniela, une artiste introspective qui lutte constamment pour surmonter un événement traumatisant de son passé



Ivanek joue Sullivan, un détective chevronné qui empêche sa partenaire Flora d'avoir trop de problèmes.

Une production qui ne devrait pas voir le jour avant 2022 même si le fait qu'Apple n'a toujours pas communiqué la date de sortie officielle nous laisse l'espoir de la voir apparaître sur nos écrans en 2021. À suivre.