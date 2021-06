Apple annonce une saison 2 pour la série The Mosquito Coast

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

2



"Une série dramatique captivante et passionnante", voici les mots qu'on pourrait utiliser pour décrire la première saison de The Mosquito Coast en exclusivité sur Apple TV+. Vu le succès et l'engouement autour de sa création originale, la firme de Cupertino a pris la décision de donner le feu vert au tournage de nouveaux épisodes. Une saison 2 va arriver !

La suite de The Mosquito Coast arrive prochainement

Vous faites partie des abonnés Apple TV+ qui ont "dévoré" la première saison de The Mosquito Coast ?

Bonne nouvelle, Apple a confirmé avoir renouvelé la série pour une seconde saison, le géant californien a reconnu dans son communiqué que la série avait réalisé de belles performances, ce qui a motivé l'Apple Park a donné une suite à son programme. De plus, les critiques ont été très positives vis-à-vis des acteurs, on pense à Justin Theroux, Melissa George, Logan Polish ou encore Gabriel Bateman.

Matt Cherniss le responsable de la programmation d'Apple TV+ a expliqué :

The Mosquito Coast a captivé l'imagination des téléspectateurs du monde entier, non seulement en raison de son action et de son aventure alimentées par l'adrénaline, mais aussi pour l'histoire familiale engageante et les performances captivantes en son cœur. Nous avons hâte de savoir ce qui va suivre pour la famille Fox et pour que le public continue de vivre la randonnée palpitante.

The Mosquito Coast est une série basée sur le livre de Paul Theroux, fait du hasard, l'œuvre fête ses 40 ans d'existence cette année !

Dans cette création originale Apple TV+, vous vivez l'aventure extraordinaire et dangereuse d'une famille qui fuit vers le Mexique après des complications avec le gouvernement américain. La famille vit au jour le jour sans savoir où ils dormiront la nuit et qui ils rencontreront au cours de leur voyage.



Les 6 épisodes de la première saison sont tous disponibles sur Apple TV+, le dernier sera disponible dès vendredi matin. Apple n'a pas encore communiqué de date précise pour la mise à disposition des nouveaux épisodes de la saison 2, mais on espère que celle-ci arrivera en fin d'année ou au plus tard pour 2022. Les fans sont nombreux à attendre !