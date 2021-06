iOS 15 : des nouveautés sur iMessage, Safari, Apple Plans et Santé

Julien Russo

Après les analystes et les leakers, les journalistes de grands médias se mettent à dévoiler certaines nouveautés sur iOS 15.



Ce n'est pas très surprenant étant donné que nous ne sommes qu'à quelques jours de la WWDC 2021. Lundi, Apple dévoilera iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8 et tvOS 15. Avant l'événement, Joanna Stern du Wall Street Journal nous dévoile en avant-première les « 4 grosses mises à jour » lors de la 32e conférence mondiale des développeurs d'Apple.

Les nouveautés principales d'iOS 15

Selon Stern, il y a de grosses mises à jour à venir pour Safari, Santé, Apple Plans et iMessage à la WWDC la semaine prochaine. Ce que la journaliste a tweeté alimente encore un peu plus les dernières rumeurs vues ici-même, à moins qu'elle ne s'appuie dessus pour faire du buzz.

Safari

À propos de Safari, Apple se concentrera probablement sur la confidentialité lors de la WWDC 2021. Au cours des dernières années, la société a introduit plusieurs fonctionnalités pour empêcher les pages Web de créer un profil en ligne de l'utilisateur. Il y a deux ans, par exemple, Apple a introduit la fonctionnalité "Se connecter avec Apple" qui permet aux utilisateurs de se connecter à des applications et à des sites Web sans partager trop d'informations. Et l'an passé avec iOS 14, on pouvait facilement voir les sites qui utilisaient le plus de traqueurs.

Santé

La santé est un autre point clé pour Apple. Pour l'instant, nous avons entendu une rumeur sommaire selon laquelle Apple inclurait de nouvelles fonctionnalités de suivi des aliments intégrées à l'application Santé, qui pourraient être similaires à celles que proposent déjà des applications telles que MyFitnessPal.



Alors qu'elle prépare actuellement l'Apple Watch Series 7, la société pourrait également réorganiser ou fournir plus d'informations dans l'application "Exercices".

Apple Plans

Quant à Plans, Apple essaie toujours de rattraper Google Maps. La fonctionnalité "Look Around" d'Apple se développe lentement. En septembre dernier, l'entreprise a annoncé une meilleure intégration des itinéraires cyclables, bien qu'elle ne soit disponible que dans quelques villes. En plus d'apporter de nouvelles fonctionnalités à ses cartes, l'entreprise doit étendre les fonctionnalités déjà existantes à davantage d'endroits. La WWDC 2021 pourrait être le moment idéal pour le faire avec par exemple son "Street View" en France.

iMessage

Dernier point mais non des moindres, iMessage. Après avoir annoncé la WWDC 2021, Apple a fortement promu les fonctionnalités d'iMessage avec Memoji, "Envoyer avec effet" et même le hashflag de Twitter avec un pouce levé pour la prochaine conférence mondiale des développeurs. Nous l'avions d'ailleurs pressenti en vous parlant des nouveautés possibles d'iMessage pour iOS 15.



L'année dernière, Apple a introduit quelques fonctionnalités utiles pour iMessage comme les fils de réponse, la mise en favoris d'une conversation, etc. Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avec la disparition des messages, une synchronisation iCloud appropriée et même la possibilité de vraiment rechercher parmi tous ses messages. Sans oublier la planification.



Bien sûr, il ne reste plus qu'à attendre la WWDC 2021 de lundi à 19h, heure de Paris, pour découvrir toutes les nouveautés d'iOS 15 et autres systèmes d'exploitation d'Apple.