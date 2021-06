Apple TV+ présente les séries à venir : Ted Lasso s02, See s02, The Morning Show s02...

Il y a 6 heures

Alban Martin

Réagir



Apple a partagé aujourd'hui une bande-annonce présentant les dernières séries et films originaux qui seront disponibles sur Apple TV+ à l'été 2021 et au-delà, y compris la deuxième saison de la série comique à succès Ted Lasso, dont le premier épisode sera diffusé le 23 juillet.

Une tonne de série à venir sur Apple TV+

On retrouve ainsi une vidéo qui met en avant The Morning Show S2, Ted Lasso S2, See S2, Truth Be Told S2, The Shrink Next Door, Schmigadoon!, Mr. Corman, Trying S2, Physical, CODA, Foundation, Invasion, Greyhound, Billie Eilish: The World’s A Little Blurry, Palmer, Cherry, The Banker, Wolfwalkers, The Year Earth Changed, On the Rocks, Lisey’s Story, Doug Unplugs, The Snoopy Show, Stillwater, Wolfboy and the Everything Factory, Puppy Place, et plus encore pendant plus de 2 minutes :



La prochaine saison de Ted Lasso est très attendue et ouvrira le bal avec en vedette Jason Sudeikis. L'acteur joue un petit entraîneur de football universitaire du Kansas embauché pour coacher l'équipe de football professionnelle AFC Richmond en Angleterre, bien qu'il n'ait aucune expérience dans le métier. La série a reçu des critiques élogieuses pour la positivité implacable de Lasso, remportant plusieurs Critics Choice Awards et plusieurs autres prix.



La liste continue de s'allonger avec des dizaines de séries et de films disponibles sur Apple TV+. Le service de streaming coûte 4,99€ par mois, mais un essai gratuit d'un an est inclus avec l'achat de la plupart des nouveaux appareils Apple. Et vous pouvez regarder Apple TV sur quasiment n'importe quel appareil.