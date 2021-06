Apple TV+ : voici la bande-annonce de la série Invasion

À la production exécutive du programme, Apple a choisi des valeurs sûres pour que la série soit à la hauteur des attentes des abonnés Apple TV+. On retrouve Simon Kinberg qui a une bonne expérience dans le domaine des contenus autour des extraterrestres, David Weil ou encore Jakob Verbruggen . Les trois hommes sont ont les cartes en main et toute la confiance d'Apple pour faire de ce programme un succès qui fera beaucoup de bruit. Dès le 22 octobre , les abonnés Apple TV+ pourront visionner les trois premiers épisodes de la première saison, les sept autres épisodes seront publiés tous les vendredi de chaque semaine !

Apple TV+ vient de dévoiler aujourd'hui la première bande-annonce de sa série de science-fiction prévue pour le dernier trimestre de 2021. Invasion abordera la thématique de l'invasion extraterrestre dans un monde proche de l'apocalypse où les humains sont complètement dépassés par la situation devenue incontrôlable . Dans le casting d'Invasion, on retrouvera Simon Neill (The Passenger), Shamier Anderson (Awake), Golshifteh Farahani (Extraction) ou encore Shioli Kutsuna (Deadpool 2).

