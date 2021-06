Facebook se prépare à lancer un solide concurrent à l'Apple Watch

Julien Russo

Sur le marché des montres connectées, c'est Apple qui domine année après année. L'entreprise est en position de force face à tous les autres géants : Samsung, Huawei, Xiaomi... Cependant, Apple pourrait très vite voir la tendance s'inverser avec un nouvel acteur inattendu, mais déterminé à faire très mal !

Bientôt la Facebook Watch ?

Cela fait longtemps que Facebook ne se contente plus de faire que du réseau social, l'entreprise s'investit aussi dans l'intelligence artificielle, la réalité augmentée... Un secteur intéresserait le groupe de Mark Zuckerberg, c'est celui des wearables.

En début d'année, un rapport de The Information affirmait que Facebook était en train de développer une montre connectée avec des fonctionnalités similaires à celle de l'Apple Watch, depuis cette date-là, nous n'avions plus entendu parler de ce projet.



Aujourd'hui, la Facebook Watch refait surface avec un nouveau rapport de The Verge, le média explique que nous sommes plus très loin d'une annonce de montre connectée chez Facebook, on retrouve même des détails croustillants sur certaines de ses caractéristiques !

La première génération de Facebook Watch proposerait deux caméras et un moniteur de fréquence cardiaque, ce dernier permettrait de proposer une application "Sport" afin de suivre votre performance physique pour des activités à l'extérieur ou en intérieur.

Le rapport explique :

Une caméra située à l'avant de l'écran de la montre sert principalement aux appels vidéo, tandis qu'une caméra autofocus 1080p située à l'arrière peut être utilisée pour capturer des séquences lorsqu'elle est détachée du cadre en acier inoxydable du poignet. Facebook fait appel à d'autres entreprises pour créer des accessoires permettant d'attacher le hub de la caméra à des objets tels que des sacs à dos, selon deux personnes familières avec le projet, qui ont toutes deux requis l'anonymat pour parler sans l'autorisation de Facebook.

Reste à savoir maintenant la compatibilité avec les OS, on imagine que la Facebook Watch prendra en charge à 100% les fonctionnalités liées à Android. En ce qui concerne iOS, Apple bloque volontairement l'accès à son OS pour que l'Apple Watch soit la seule montre capable de trouver une communication complète avec l'iPhone.

L'OS de la Facebook Watch, sa connexion, ses couleurs et son prix

La Facebook Watch ne possèdera pas un "OS maison", elle sera dotée d'une version personnalisée d'Android. Selon la fuite des deux personnes, elle prendra également en charge la connectivité LTE, cela lui permettra de fonctionner en solo sans avoir besoin d'un smartphone à proximité. Vous pourrez passer des appels, faire fonctionner les apps, envoyer des SMS... à l'extérieur tout en laissant votre smartphone à la maison ou dans la voiture.



Au niveau des couleurs, la Facebook Watch devrait être proposée en blanc, noir et or. L'entreprise vise les couleurs les plus populaires pour la première génération, cela permet d'avoir une production optimale en cas de forte demande.

En ce qui concerne le prix, Facebook ne sera pas dans l'abus, le rapport affirme que la montre connectée du réseau social devrait être commercialisée à environ 400$.