Stadia sur iOS est disponible en version finale et débarque sur Android Tv

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

En attendant toujours xCloud et après Luna, Google a du faire avec les règles de l'App Store pour proposer Stadia sur iPhone et iPad, son service de Cloud Gaming.



Refusée par la firme en tant qu'app, Stadia était finalement sortie sur iPhone ou son iPad via Safari en décembre dernier. Depuis cette nuit, le service quitte la bêta et est disponible en version finale, bien plus stable.

Google Stadia passe par Safari sur iPhone et iPad

Google explique à la communauté que Stadia sur iOS a donc éradiqué les bugs après six mois de bêta.

La firme en profite pour optimiser l’affichage par rapport à la résolution de l’appareil hôte, ici l’iPhone ou l’iPad.

Stadia sur iOS a quitté le stade expérimental et se déploie dans une nouvelle version, qui comprend une toute nouvelle fonctionnalité : l'ajustements de définitions optimisées pour les mobiles. Pour utiliser cette fonctionnalité et jouer vos jeux sur Stadia sous iOS, utilisez la Progressive Web App.

Pour comprendre pourquoi le service de cloud gaming exige de passer par Safari et non via l’App Store, il faut se rappeler des règles drastiques et controversées d’Apple qui nécessite que l’app et chacun des jeux soit soumis à validation. Pire, il faut une fiche App Store pour chaque titre.



Une position surprenante puisque les service de streaming audio ou vidéo n’ont pas ce problème. Netflix et autre Spotify sont sur l’App Store. Et c’est l’un des enjeux du procès entre Apple et Epic Games.

Stadia sur Android TV

Autre point notable, Google vient d’annoncer une bêta de Stadia sur Android TV, de quoi jouer sur les box et autres téléviseurs propulsés par le système d’exploitation de la firme. Le démarrage est prévu le 23 juin.

Comment jouer à sur iPhone ou iPad

Ouvrez Safari Rendez-vous sur https://stadia.google.com Connectez-vous à votre compte Stadia Ajoutez un raccourci à l'écran d'accueil en utilisant le menu de partage Lancez le service et sélectionnez un jeu

Les jeux disponibles et le prix

Avec Stadia, il est possible de jouer à Cyberpunk 2077 sur iPhone, mais aussi à de nombreux jeux dernier cri comme Assassin's Creed Valhalla, NBA 2K21 et autre Destiny.



Si la version de base est gratuite, le prix du service Pro est de 9,99€ par mois avec les 30 premiers jours offerts.



