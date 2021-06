Apple TV+ : voici la bande-annonce de la saison 2 de Central Park (dispo dès le 25 juin)

C'est bientôt le retour de la série musicale Central Park sur Apple TV+, le programme s'enrichît d'une nouvelle saison et de nombreux épisodes. Pour l'occasion, la firme de Cupertino a dévoilé sur sa chaine YouTube la bande-annonce de la saison 2, une occasion de voir quelques images de ce qui va arriver !

Si vous faites partie de ceux qui attendent impatiemment les nouveaux épisodes de la comédie musicale "Central Park" d'Apple TV+, pas de panique ils arrivent très vite !

Dès le vendredi 25 juin, Apple va lancer la saison 2 de sa série à succès avec 5 épisodes à retrouver chaque vendredi toutes les semaines.

En plus de la bande-annonce, Apple communique également la synopsis de la nouvelle saison :

Dans la deuxième saison de « Central Park », la famille Tillerman continue de naviguer dans le parc le plus célèbre du monde et de s'occuper de celui-là. Molly vit les épreuves et les tribulations de l'adolescence, Cole est confronté à un moment vraiment embarrassant à l'école, Paige continue de poursuivre l'histoire de corruption du maire et Owen jongle avec la gestion du parc, son personnel et sa famille avec le sourire aux lèvres. Pendant ce temps, Bitsy se rapproche de plus en plus de son sinistre objectif de revendiquer Central Park comme le sien, Helen à ses côtés se demandant éternellement si elle est entrée dans le testament de Bitsy. À chaque étape, nous sommes guidés par notre sympathique narrateur, tâtonnant et violoneux, Birdie.