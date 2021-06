Apple TV+ : voici la bande-annonce de la série comique "The Shrink Next Door"

Il y a 5 heures

Julien Russo

Des drames, des comédies, du romantique, des thrillers... Apple TV+ ne propose pas énormément de contenus, mais mise beaucoup sur la diversité des programmes pour toucher le maximum d'abonnés. Le géant californien a décidé de vous faire rire, avec un nouveau programme inédit et exclusif qui arrivera dès le 12 novembre sur Apple TV+. Pour vous donner un avant-goût de ce qui vous attend, une bande-annonce a été partagée !

Découvrez The Shrink Next Door

Apple nous réserve plein de bonnes surprises à venir, l'une d'entre elles s'appelle The Shrink Next Door, il s'agit d'une série comique de 8 épisodes qui sera lancé en avant-première mondiale sur Apple TV+ dès le 12 novembre.

Dans cette série avec Will Ferrell et Paul Rudd, vous retrouverez la relation très étrange d'un psychiatre et de son patient qui se trouvent des points communs et qui vont passer du temps ensemble.

La série est inspirée d'une histoire vraie, celle du Dr Isaac et de son patient Martin Markowitz, voici la synopsis partagée par Apple :

Au cours de leur relation, le trop charmant Ike s'insère lentement dans la vie de Marty, emménageant même dans la maison de Marty's Hamptons et persuadant Marty de le nommer président de l'entreprise familiale. La série explore comment une dynamique médecin-patient apparemment normale se transforme en une relation d'exploitation remplie de manipulation, de prises de pouvoir et de dysfonctionnement à son meilleur.

Le programme est réalisé par deux hommes qui maitrisent à la perfection les séries et films de comédie, il s'agit de Michael Showalter (In the Dark) et Jesse Peretz (New Girl). The Shrink Next Door est produit avec la participation de Civic Center Media et MRC Television.

Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit d'une semaine. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés (Sony, LG, Samsung...), mais aussi sur les consoles de jeux PlayStation et Xbox.