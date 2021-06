Physical : la nouvelle comédie dramatique sur Apple TV+

Alexandre Godard

Comme chaque semaine, le vendredi annonce la sortie des nouveaux albums dans le monde de la musique mais également de nouvelles séries sur les plateformes. Du côté d'Apple TV+, c'est une comédie dramatique qui est à l'honneur en ce 18 juin.

Physical : disponible sur Apple TV+

Il nous arrive souvent de relayer les nouvelles sorties sur Apple TV+ et en ce vendredi 18 juin 2021, c'est la série Physical qui est de sortie. Une comédie dramatique réalisée par Tomorrow Studios, composée de 10 épisodes d'une durée de 30 minutes dont les trois premiers sont disponibles tout de suite.



Une série réalisée par Craig Gillepsie, Liza Johnsnon et Stephanie Laing dans laquelle on retrouve un casting composé notamment de Rose Byrne, Dierdre Friel, Della Saba ou encore Rory Scovel.



Voici le synopsis de la série :



La série se déroule à San Diego dans les années 80. Le récit suit l’histoire de Sheila Rubin (Rose Byrne), une femme au foyer dévouée et tourmentée, qui soutient la candidature controversée de son mari à l’Assemblée de l’État de Californie. Sheila nous donne sa vision controversée du monde, une facette d’elle qu’elle ne révèle que très rarement. Elle lutte contre ses démons personnels et ses complexes. Passionnée par l'aérobic (gymnastique dansante), Sheila démarre sa véritable aventure lorsqu’elle découvre un moyen d’associer sa nouvelle passion à une technologie émergente, la cassette vidéo pour créer une entreprise révolutionnaire.



Cette série suit son parcours mémorable, de femme effacée et réprimée, elle devient une entrepreneuse à la tête d’une véritable puissance économique, jusqu’à se transformer en gourou lifestyle, un parcours qui peut sembler déjà vu aujourd’hui, mais qui était totalement novateur à l’époque.



Les abonnés à Apple TV Plus peuvent se ruer dessus dès maintenant sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV, consoles et autres television connectées.