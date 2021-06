Apple TV+ : les séries "Foundation" et "The Problem With Jon Stewart" en septembre

Il y a 27 min (Màj il y a 24 min)

Julien Russo

Apple vient de lâcher une petite exclusivité dans les mails de rétention à destination des abonnés Apple TV+ qui voient leur période d'essai se terminer bientôt. Pour montrer que de nouveaux contenus arrivent, le géant californien a fait une petite liste des futures sorties à venir, dans ce mail, on apprend des détails qui n'ont pas encore été officiellement annoncés !

Un septembre de folie sur Apple TV+

Préparez-vous, le mois de septembre va être explosif pour la communauté Apple, alors qu'on sait que le 14 septembre serait la date de l'Apple Event pour présenter les iPhone 13, on vient d'apprendre que ça va bien bouger également du côté d'Apple TV+. Le géant californien va ajouter l'un des programmes les plus attendus depuis quasiment 1 an, il s'agit de Foundation, une série de science-fiction avec un très gros budget et un casting exceptionnel.

Dans le mail, Apple dévoile aussi la sortie en septembre de The Problem With Jon Stewart, un talk-show qui parlera des actualités aux États-Unis et dans le reste monde, Jon Stewart est un comédien et cinéaste très connu des Américains.

Voici le mail qu'ont récemment reçu les abonnés Apple TV+ pour éviter qu'ils résilient leur abonnement :

De plus, il y a beaucoup plus à venir avec de nouveaux drames, comédies, spectacles pour enfants et certains des plus grands films en streaming très attendus : M. Corman : Joseph Gordon-Levitt, lauréat d'un Emmy Award® - première de la série le 6 août

: Joseph Gordon-Levitt, lauréat d'un Emmy Award® - première de la série le 6 août CODA : lauréat du prix du Festival du film de Sundance - première du film le 13 août

: lauréat du prix du Festival du film de Sundance - première du film le 13 août Fondation : Basé sur les romans primés d'Isaac Asimov - première de la série en septembre

: Basé sur les romans primés d'Isaac Asimov - première de la série en septembre Le problème avec Jon Stewart : Le retour tant attendu de la star de fin de soirée à la télévision - première de la série en septembre

: Le retour tant attendu de la star de fin de soirée à la télévision - première de la série en septembre The Shrink Next Door : avec Will Ferrell et Paul Rudd - première de la série le 12 novembre

Foundation est basé sur les romans primés d'Isaac Asimov, le scénario de la série parlera d'un groupe de personnes exilées dans un voyage monumental et historique visant à sauver l'humanité et reconstruire la civilisation au milieu de la chute de l'Empire galactique.



Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit d'une semaine. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés (Sony, LG, Samsung...), mais aussi sur les consoles de jeux PlayStation et Xbox.

