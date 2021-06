Apple TV+ se targue de près de 400 nominations depuis ses débuts

Il y a 38 min

Medhi Naitmazi

Apple a annoncé cette semaine qu'à ce jour, les films et séries Apple TV+ ont reçu 389 nominations aux prix et ont remporté 112 prix depuis le lancement du service de streaming en novembre 2019. La société a déclaré qu'Apple TV+ avait reçu plus de récompenses plus rapidement que tout autre service de streaming à ses débuts.

Des nominations dans de nombreuses catégories pour Apple

Les récents prix remportés pour Apple TV+ incluent la série comique à succès "Ted Lasso" qui a reçu un Peabody Award pour l'excellence dans la narration, tandis qu'Apple a également remporté deux Critics Choice Real TV Awards pour la série de débats d'Oprah Winfrey "The Oprah Conversation" et la docuserie "1971 : L'année où la musique a tout changé". La firme en a reçu pour la plupart de ses créations originales comme "The Morning Show", "Amazing Stories", "Dickinson", etc.

Les services de streaming concurrents comme Netflix et Disney+ ne semblent pas avoir de statistiques de récompenses facilement disponibles à des fins de comparaison, mais Netflix a obtenu un record de 160 nominations aux Emmy Awards rien qu'en 2020, contre 18 pour Apple TV+. Netflix diffuse du contenu original depuis 2013, soit six ans d’avance sur Apple TV+.



Apple TV+ rappelle tout le contenu original à venir au cours des prochains mois :

Série de comédie musicale animée "Central Park" : première saison de la deuxième saison le 25 juin

Série comique "Ted Lasso" : première de la deuxième saison le 23 juillet

Série dramatique d'anthologie "Truth Be Told" : première de la saison 2 le 20 août

Série dramatique de science-fiction "See" : première de la deuxième saison le 27 août

Série dramatique "The Morning Show" : première de la saison 2 le 17 septembre

Thriller de science-fiction "Invasion" : premières le 22 octobre

Série de comédie noire "The Shrink Next Door" : première le 12 novembre

Apple TV+ coûte 4,99€ par mois, avec un essai gratuit de sept jours disponible pour tous les utilisateurs. Apple TV+ est également inclus gratuitement pendant un an lorsque vous achetez et activez un appareil Apple éligible jusqu'au 30 juin 2021 – il tombe à trois mois après cette date.