Le CEO d'Epic Games, Tim Sweeney, critique la propagande d'Apple

Il y a 4 heures

Alban Martin

3



Le PDG d'Epic Games attend toujours les conclusions du juge dans le procès qui l'oppose à Apple. Pour patienter, Tim Sweeney, a déclaré qu'il espérait que "les campagnes de propagande d'entreprise ne deviendraient pas un élément permanent de l'industrie technologique", à la suite de la récente sortie publique d'Apple contre la législation antitrust et l'installation d'apps hors App Store sur iOS.

Epic Games se moque de la prise de position de Tim Cook

Sur Twitter, Sweeney a déclaré :

J'espère vraiment que les campagnes de propagande des entreprises ne deviendront pas un élément permanent de l'industrie technologique. Si une entreprise a un problème, il suffit de le régler et d'en supporter les coûts, et si cela prend du temps pour le faire correctement, dites-le.



Sweeney a ensuite critiqué un récent article d'Apple concernant le risque posé par le chargement latéral sur iOS :

Ainsi, l'Epic Games Store n'a pas de panier d'achat. Il devrait y avoir un panier. Un jour, il aura un panier. Mais en attendant, nous n'avons pas besoin de publier des brochures graphiques dénonçant les maux des caddies. C'est absurde.

So, like, the Epic Games Store doesn’t have a shopping cart. It ought to have a shopping cart. Someday it will have a shopping cart. But in the meantime we don’t need to put out graphical pamphlets decrying the ills of shopping carts. It’s absurd. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) June 24, 2021

Sweeney s'est également moqué des graphiques et du contenu du document, suggérant que les développeurs et les utilisateurs devraient se méfier du taux de commission de 30% d'Apple, et non des pirates et des escrocs.



L'année dernière, Epic Games et Tim Sweeney ont lancé « Project Liberty », une énorme campagne de relations publiques qui a servi de rampe de lancement pour son procès contre Apple. Cela a commencé avec un correctif pour changer la façon dont les paiements étaient traités sur Fortnite et s'est terminé avec le dépôt de la plainte et une vidéo parodie « Nineteen Eighty Fortnite », se moquant de la propre publicité d'Apple de 1984. La société a également vendu des produits dérivés #FreeFortnite et a même organisé une "FreeFortnite Cup" pour les joueurs iOS où les participants pouvaient gagner un skin «Tart Tycoon».



Des documents judiciaires dans le procès entre Epic Games et Apple révèlent que la société avait tout préparé bien en amont avant d'outrepasser les achats intégrés des stores afin de ne pas passer pour les méchants. Sweeney avait d'ailleurs déclaré au tribunal qu'il avait espéré que cette décision inciterait Apple (et Google) à reconsidérer sérieusement sa politique, et qu'il voulait montrer au monde « par l'action » l'impact de la politique App Store de l'entreprise.



Le jugement est attendu pour cet été.