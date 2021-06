INKS.+ : un jeu qui mélange flipper et art débarque sur Apple Arcade

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

Réagir



INKS.+ vous embarque dans une aventure que vous n'avez sûrement jamais vécu. Disponible sur Apple Arcade, ce jeu mélange gameplay et art pour une combinaison inédite qui risque d'émerveiller ceux qui aiment le dessin, la peinture...

INKS.+ : le flipper le plus moderne de l'App Store



Voilà un jeu original qui sort de l'ordinaire. INKS.+, créé par Lumino City, vous propose un mélange de sensations entre du flipper et de l'art. Concrètement, vous êtes tranquillement en train de jouer à un jeu de flipper mais lorsque vous envoyez la bille ver le haut, elle crée des tâches et des formes de toutes les couleurs sur votre écran.



Si l'explication vous semble assez complexe, regardez directement la photo ci-dessous ou rendez-vous dans l'App Store pour visionner la vidéo de présentation. Les animations sont remises au goût du jour et l'expérience s'avère ludique, moderne et artistique. Le jeu est disponible sur iPhone via Apple Arcade mais également sur iPad, un support totalement adapté pour ce jeu grâce au grand écran.



Voici le récapitulatif des caractéristiques disponibles sur l'application :

Un design magnifique et élégant

Plus de 100 tableaux géniaux à jouer

Un gameplay parfaitement équilibré

Chaque toile raconte l’histoire de votre jeu

Partagez vos niveaux préférés et vos meilleurs scores

Bon jeu à tous !





Télécharger le jeu INKS.+