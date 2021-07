Solitaire Stories : un nouveau jeu de cartes sur Apple Arcade

Comme chaque vendredi ou presque, Apple Arcade accueille des nouveautés. Cette fois, il s'agit de Solitaire Stories, un jeu de solitaire assez classique mais bien réalisé avec des défis pour accrocher les joueurs, ainsi qu'un mode scénarisé avec plusieurs niveaux.

Regardez le trailer vidéo de Solitaire Stories :

Si nous sommes loin des HITs récemment sortis sur la plate-forme comme les classiques Angry Birds Reloaded ou Jetpack Joyride+, Solitaire Stories propose un bel enrobage autour des parties de cartes, plutôt que de bêtement enchainer les parties. Comme son nom l'indique, l'ensemble est romancé avec une difficulté progressive et des thèmes spécifiques qui permettent de varier les plaisirs. N'oublions pas une pointe d'humour non négligeable qui mettra toute la famille de bonne humeur.



Enfin, Solitaire Stories est jouable d’une main en mode portrait pour ceux qui désirent passer le temps dans les transports par exemple.



Solitaire avec une histoire ? Bizarre. Les histoires de solitairesont un voyage progressif à travers des niveaux de difficulté croissante. Chaque histoire est un thème complètement nouveau avec ses jeux de cartes au design unique, son environnement de jeu, sa carte de niveau, sa bande-son et son scénario ! Que vous cherchiez à vous améliorer en Solitaire et à relever de nouveaux défis, ou que vous soyez un joueur expérimenté à la recherche d'une difficulté croissante, c'est le mode qu'il vous faut ! De nouvelles histoires et de nouveaux jeux de cartes sont ajoutés tous les mois.