Un ado de 16 ans devient millionnaire en revendant des PS5 et Xbox Series

Il y a 26 min

Julien Russo

Depuis leurs lancements, les PlayStation 5 et Xbox Series X font face à des problèmes de fabrication à cause de la pénurie des puces qui ne s'est pas améliorée depuis bientôt un an. Quand une console dernière génération est en rupture de stock sur une si longue durée, les prix ont tendance à gonfler sur les sites d'occasion, puisque les vendeurs savent très bien que vous n'avez pas d'autres solutions pour l'obtenir !

Un petit génie de 16 ans

Max Hayden est un adolescent de 16 ans qui vit dans le New Jersey aux États-Unis, ayant connaissance de la difficulté du réapprovisionnement des PlayStation 5 et Xbox Series X, le jeune homme a eu l'idée d'exploiter cette opportunité en créant son propre business. Avec l'aide de ses parents, il a pris le temps pour chercher des grossistes capables de lui envoyer des stocks en masse de PS5 et de Xbox Series X.

Une fois trouvé, Max Hayden a effectué d'importantes commandes avec parfois plusieurs centaines de consoles en une livraison, une technique qui lui a permis d'obtenir des tarifs préférentiels comme il s'agissait de commandes à gros volume.



À la revente sur les sites d'occasion, l'adolescent proposait les PS5 et Xbox Series X à environ 1 000 euros, une somme très élevée qui lui a permis de générer une grosse marge de bénéfice, mais qui n'a pas refroidi les joueurs PlayStation et Xbox prêts à tout pour mettre la main sur la console dernière génération.

TechTimes qui relaie cette histoire insolite explique que le jeune adolescent avait même recruté plusieurs amis de son lycée pour l'aider à emballer les consoles et écrire l'adresse du destinataire sur le carton, chacun de ses employés était payé 15 dollars de l'heure !



Tout a soigneusement été organisé pour traiter un maximum de commandes et générer le plus d'argent possible. Pendant cette période de travail, l'adolescent continuait à suivre ses cours puis dès qu'il rentrait chez lui, il s'occupait de vérifier ce que lui avait envoyé les grossistes et effectuait des expéditions vers ses clients.

Le rapport révèle que le travail était tellement intense qu'il pouvait cumuler jusqu'à 40 heures d'emballages par semaine, c'est dire à quel point le business tournait à plein régime...



Grâce aux énormes mages de bénéfices réalisés sur les ventes de PlayStation 5 et de Xbox Series X pendant la rupture de stock, Max Hayden a réussi à cumuler 1,7 million de dollars, ce qui lui permettra de faire travailler l'argent avec de bons placements ou d'investir dans l'immobilier pour assurer son avenir.