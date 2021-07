Apple négocie les droits de diffusion de la NFL

Dès demain, vous allez retrouver les deux nouvelles consoles de Microsoft dans le commerce ! En effet, c'est l'arrivée officielle de la Xbox Series S et Series X dans votre salon....

L'acquisition des droits du forfait « Sunday Ticket » de la NFL attirerait un public plus large sur Apple TV+, à la manière d’Amazon Prime qui s’est offert plusieurs grands événements comme Roland Garros ou la Ligue 1 dernièrement. Vous pensez que diffuser la NFL, la NBA ou encore du football pourrait permettre à la firme de dépasser Netflix ?

Apple a déjà eu des entretiens avec la Pac-12 sur la diffusion en direct de sports universitaires, mais rien n'est jamais sorti de ces discussions et il n’y a toujours pas de contenu sportif sur Apple TV+.

Cela dit, Apple entretient une relation continue avec la Ligue nationale de football et, en 2020, a embauché James DeLorenzo pour diriger une division sportive pour Apple TV+. DeLorenzo a précédemment négocié l'accord d'Amazon avec la NFL pour diffuser des matchs en direct.

La société mère d'ESPN, Disney, serait intéressée par l'acquisition des droits du service de streaming pour son réseau ESPN, et selon The Information, Apple n'est pas considérée comme un concurrent sérieux pour ces droits parce qu'elle a hésité à investir de l'argent dans des émissions de divertissement.

Le contenu en streaming du « Sunday Ticket » est actuellement diffusé sur DirecTV, mais il est en vente aux enchères et si Apple en acquiert les droits, les fans pourront regarder des matchs des 32 équipes de la NFL sur Apple TV+ . Sauf ceux prévus en Prime Time.

Apple est intéressé par les droits de streaming du « Sunday Ticket » de la Ligue nationale de football américain, d’après The Information . La société dirigée par Tim Cook a eu des discussions avec des dirigeants de la NFL, mais la ligue s'entretient également avec des réseaux de télévision et d'autres entreprises technologiques. C’est l’équivalent des droits de la Ligue 1 de football chez nous qui viennent d’atterrir chez Amazon.

