Genshin Impact 2.0 : les infos sur le transfert de sauvegarde entre iOS et PS4/PS5

C'est l'un des jeux qui a fait le plus de bruit en 2020, raflant de nombreux prix dans le monde entier : Genshin Impact (v1.6.0, 3,4 Go, iOS 9.0) n'en finit plus d'affoler les compteurs, et compte bien garder sa popularité au travers de mises à jour comprenant du nouveau contenu et des fonctionnalités ajoutées.



Le 21 juillet, les nombreux joueurs pourront effectuer la mise à jour 2.0 de ce dernier, qui apporte de belles choses. On sait désormais qu'une nouvelle région sera disponible, trois nouveaux personnages, mais également le cross-save...

Genshin Impact s'apprête à passer la seconde et se mettre au cross-save

Si vous êtes passé à côté de Genshin Impact, ce dernier propose de partir à l'aventure dans un vaste monde ouvert à explorer, tout en offrant la possibilité de jouer en coopération avec quatre amis. Seulement deux semaines après sa sortie officielle, le jeu comptait plus de 23 millions de téléchargements à la fin de sa première semaine, comptabilisant des revenus autour de 100 millions de dollars.



Le 21 juillet prochain, nous aurons le droit à la mise à jour 2.0, qui amènera notamment la nouvelle région d'Inazuma et les trois personnages Ayaka, Yoimiya et Sayu. Jusqu'à présent, les joueurs PlayStation pouvaient jouer en ligne avec n'importe qui de n'importe quelle plateforme, et vice-versa. La nouvelle update, elle, permettra le cross-save avec les consoles de Sony, autrement dit la possibilité de continuer l'aventure sur une autre plateforme.



En effet, il sera désormais possible de lier un compte PSN avec un compte miHoYo, sous conditions de n'avoir jamais créer un pass miHoYo avec l'adresse mail utilisée sur votre compte PlayStation. De nouvelles informations arriveront au moment du lancement de la mise à jour 2.0, le 21 juillet prochain !



