Un premier trailer vidéo pour FIFA 22 avec l’HyperMotion

Il y a 8 heures

Medhi Naitmazi

5



Electronic Arts a choisi la finale de l’Euro 2020 qui a vu l’Italie s’imposer aux tirs au but face à l’Angleterre pour diffuser le premier trailer vidéo de FIFA 22. L’occasion de découvrir les nouveautés du jeu ainsi que quelques instants de gameplay.

Un bon cru ce FIFA 22 ? Surtout sur PS5 et Xbox Series X

Comme chaque année, le nouveau FIFA débarquera sur toutes les plateformes peu après la rentrée scolaire - le 1er octobre pour le cru 2022. Alors qu’on sait désormais que Kilian Mbappé trônera encore sur la jaquette malgré son penalty raté face à la Suisse, c’est surtout la nouvelle technologie d’EA, HyperMotion, qui nous intéresse.

Electronic Arts nous explique dans la fiche du jeu que sa nouvelle technologie a permis aux développeurs d'intégrer la première capture de mouvement de 22 joueurs professionnels différents et évoluants à plein régime. Concrètement, les joueurs verront un jeu plus fluide et plus réaliste que jamais grâce à de nouvelles animations et des interactions plus poussée avec la balle mais aussi entre les footballeurs.



Vous pensez que c’est un nom pompeux pour pas grand chose ? L’HyperMotion ne s’arrête pas là. La technologie est couplée à du machine learning qui apprend à partir de 8,7 millions d'images de matchs, pour créer 4000 nouvelles animations dans le jeu. De quoi rendre l’action plus organique que jamais avec des comportements bien plus logiques à tout moment. Les duels, les déplacements des coéquipiers ou autres réactions y gagnent énormément.



Attention toutefois, cette grande nouveauté sera réservée aux versions PS5, Xbox Séries X et Google Stadia. Voilà qui devrait creuser le fossé entre les générations de consoles, après un FIFA 21 quasiment identique sur toutes les plateformes.

Date de sortie, plateformes et prix

Le jeu FIFA 22 sera disponible sur toute la planète le 1er octobre 2021 sur PS5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, PC et sur Stadia. A noter que le titre coûtera 80€ sur les consoles next-gen contre 70€ sur les autres plateformes.



Enfin, cette année les ambassadeurs du jeu, en plus de Mbappé, sont Heung-Min Son, Phil Foden, David Alaba, Trent Alexander-Arnold et Christian Pulisic.