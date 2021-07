Amazon Prime Video : la Ligue 1 2021/2022 à 12,99€ par mois

Hier à 18:30

Medhi Naitmazi

3



Après l'annonce fracassante de l'attribution des droits tv de la Ligue 1 à Amazon (Canal+ s'étant retiré après coup), le géant du e-commerce vient de dévoiler le prix que les fans de foot devront débourser : 12,99€ par mois. C'est le tarif de Prime Video Ligue 1 qui vient s'ajouter à celui de l'abonnement Prime de base à 5,99 € / mois ou 49,99€ / an. Oui, il faudra déjà être un membre Prime pour en profiter. Comprenez donc que le coût total est de 18,98€ par mois pour souscrire à Prime Video Ligue 1.

Un tarif bien pensé par Amazon

Le service Prime Video Ligue 1 sera lancé le 1er août et débutera par le désormais traditionnel "Trophée des champions". Un match entre Lille et le PSG pour bien démarrer avec notamment deux champions d'Europe italiens et deux champions d'Amérique du Sud du côté de la capitale. Fait intéressant, cette première rencontre sera même accessible aux abonnés Prime de base; même chose pour l'émission d'avant-match des dimanches soirs tout au long de la saison.

Pour en revenir au tarif, si certains le trouvent onéreux et espéraient quelque chose sous les 10€, il faut rappeler que la tristement célèbre chaîne Téléfoot de MediaPro était plus chère. D'ailleurs, Amazon, par le biais d'Alex Green, le responsable de la section "Sport" chez Amazon Europe, a expliqué au journal L'Équipe que ce tarif a été mûrement réfléchi :

Nous pensons que le prix est juste pour les consommateurs. C'est un tarif attractif, une offre à laquelle les supporters peuvent accéder n'importe où et qu'on peut résilier à tout moment.

[...]

On a déjà un gros réseau de distribution, avec des millions de membres Prime en France. C'est vraiment facile de trouver les services de Prime Video, nous sommes déjà sur plusieurs boxes internet, celles d'Orange, Bouygues, SFR, Free.

D'ailleurs, la firme précise qu'elle n'a nullement l'intention de nouer un partenariat avec une chaîne française comme Canal+. En revanche, pour la Ligue 2, Amazon a cédé une partie des droits au quotidien sportif :

L'Équipe diffusera les huit matches que nous avons dans notre package, et cela durant les dix premières journées de Championnat, donc jusqu'à la fin septembre. Ensuite ces matches retourneront sur notre chaîne Prime Video Ligue 1, mais L'Équipe continuera de diffuser le multiplex de L2 chaque samedi soir jusqu'à la fin de la saison.

Reste à voir si le service sera à la hauteur des attentes. Amazon a tenu à préciser qu'elle se concentrera sur les directs et non les émissions périphériques. Un petit tacle à MediaPro...