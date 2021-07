Apple sur le point de racheter le studio de production A24 ?

Julien Russo

Basé à New York, A24 a été créé en août 2012 avec l'ambition de produire et distribuer des films ainsi que des séries. Connu pour des programmes comme Euphoria, The Lighthouse ou encore Moonlight, le studio a su s'intégrer dans le paysage cinématographique et attiré l'attention... d'Apple !

La collaboration entre A24 et Apple pourrait se transformer en rachat

Depuis le début, Apple a pour objectif de faire grandir son service de streaming Apple TV+, pour cela, le géant californien a réalisé une multitude de partenariats avec de grands studios, mais aussi acquis les droits de distribution de pépites comme USS Greyhound : La Bataille de l'Atlantique avec Tom Hanks.

Cependant, selon Variety, l'aventure Apple TV+ pourrait passer par le rachat du studio de production et de distribution : A24 !



D'après quelques indiscrétions, le studio A24 aurait envie de se faire racheter, mais pas à n'importe quel prix. Les dirigeants parlent d'une acquisition autour de 3 milliards de dollars, A24 sait qu'elle possède une équipe avec une grande expérience et de précieux contrats et contacts qui permettront à l'entreprise qui rachètera de réaliser des contenus formidables.

Mais qui pourrait racheter le studio A24 ? Apple serait éventuellement intéressé selon une rumeur !

Il faut dire que le géant californien possède le budget nécessaire et cela permettrait d'apporter une masse de nouveaux contenus pour Apple TV+ dans les années qui suivront.

Cependant, la firme de Cupertino n'est pas la seule entreprise sur ce dossier, des concurrents seraient également intéressés pour devenir propriétaire d'A24, surtout dans une période où l'acquisition de studio de production est devenue un atout stratégique pour agrandir un catalogue de service de streaming.



On pense par exemple à Amazon qui a acquis MGM il y a quelques semaines pour la coquette somme de 8,6 milliards de dollars, le studio Hello Sunshine de Reese Witherspoon est également sous les radars d'une vente à venir, Apple serait en ce moment sur le coup.



La question maintenant qu'il faut se poser, c'est : "est-ce qu'Apple a vraiment besoin de racheter un studio de production et de distribution pour permettre à Apple TV+ de connaitre une forte croissance ?". Pour certaines personnes, Apple devrait plutôt sortir du système "100% créations originales" et s'ouvrir à des contenus tiers comme le font Amazon Prime Vidéo ou encore Netflix, cela permettrait d'éviter les résiliations en masses et d'attirer plus de nouveaux abonnés.