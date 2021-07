Just Cause Mobile a été repoussé en 2022

En décembre dernier, lors des Game Awards 2020, Square Enix a annoncé une nouvelle version mobile de sa série populaire Just Cause intitulée, à juste titre puisqu’il s’agit de Just Cause Mobile. Alors que Square Enix Montréal a été en grande partie la division mobile de Square Enix, créant des classiques tels que Hitman Go, Lara Croft Go, Deus Ex Go et Hitman Sniper, et développe actuellement Hitman Sniper: The Shadows ainsi qu’un nouveau jeu de réalité augmentée Space Invaders en collaboration avec Taito, Just Cause Mobile serait développé par une nouvelle équipe en interne.

Square Enix repousse son futur HIT sur mobile

Bien qu'aucune date de sortie spécifique n'ait été annoncée pour Just Cause Mobile, l'objectif a toujours été de sortir le jeu sur iOS et Android en 2021. Malheureusement, comme tant d'autres studios au cours de la dernière année et demie, la pandémie de COVID-19 a eu un grand effet sur le calendrier de développement de Just Cause Mobile et cette semaine, le jeu a été officiellement repoussé à 2022. Regardez le trailer vidéo pour vous remettre dans le contexte :

Il est difficile d'être contrarié par des nouvelles comme celle-ci compte tenu des circonstances de la pandémie mondiale, mais il est certainement décevant de savoir que ce sera encore plus long pour voir ce que Just Cause Mobile a à nous offrir. Il est décrit comme un jeu de tir d'action qui se déroule dans l'univers Just Cause, mais qui présente sa propre histoire originale et des personnages qui ne sont pas directement liés aux jeux principaux. Il comprendra une campagne d'histoire complète, un mode multijoueur jusqu’à 30 joueurs et un mode coopératif pouvant accueillir jusqu'à 4 joueurs. En outre, beaucoup et beaucoup d'explosions, comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce originale ci-dessus. Bien que ce retard soit certainement dommage, le compte Twitter Just Cause Mobile explique qu'ils partageront bientôt plus d'informations sur le jeu, avec probablement une date de sortie précise. Quant au modèle économique, il n’est encore établi. Alors, payant ou gratuit selon vous ?