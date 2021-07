C'est parti pour la saison 2 de Ted Lasso sur Apple TV+

Il y a 2 heures

Alban Martin

"Ted Lasso", le programme le plus regardé sur Apple TV+, a fait ses débuts aujourd'hui avec l'épisode d'ouverture de la saison 2 sur le service de streaming. Un évènement pour cette série grandement récompensée et sur qui Apple met le paquet.

Ted Lasso saison 2 est disponible sur Apple TV Plus

Ted Lasso voit Jason Sudeikis reprendre son rôle de coach attachant qui a fait ses débuts lors de la saison 2013 de la NBC Sports English Premier League. Dans la série ‌Apple TV+‌, Sudeikis joue un petit entraîneur de football universitaire du Kansas qui est embauché pour entraîner une équipe de football professionnelle en Angleterre, bien qu'il n'ait aucune expérience dans ce domaine.



La deuxième saison était très attendue et a été même promue par le PDG d'Apple, Tim Cook, lors de l'événement d'avril de la société. L'émission occupe régulièrement une place de choix en haut du site Web officiel d'‌‌Apple TV+‌‌ et est également associée à une gamme de produits dérivés officiels. La société propose également des autocollants Memoji du visage de Ted dans les magasins Apple ainsi que des sessions uniques "Today at Apple" pour transformer des citations emblématiques de l'émission en art sur iPad.



Pour sa première saison, "Ted Lasso" a reçu un record de 19 nominations aux Emmy Awards, le plus grand nombre pour la première saison d'une comédie. Il a également remporté plusieurs prix, dont un Golden Globe pour Jason Sudeikis.



La deuxième saison de la série, qui se compose de 12 épisodes, soit deux de plus que la première saison, et voit Sarah Niles rejoindre le casting. De nouveaux épisodes sortiront tous les vendredis sur ‌‌‌‌Apple TV+‌‌‌‌. Apple a déjà renouvelé la série pour une saison 3, dont les créateurs ont laissé entendre qu'elle pourrait être la dernière. Dommage, mais mieux vaut ne pas gâcher l'ensemble avec la saison de trop.

La liste des épisodes de Ted Lasso S02

Voici le calendrier de sortie des épisodes de Ted Lasso S02 :