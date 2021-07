Sorties jeux : Tower of Fortune 4, NieR Re[in]carnation, FINAL FANTASY

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Corentin Ruffin

Aujourd'hui 17 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Tower of Fortune 4, NieR Re[in]carnation, FINAL FANTASY.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Tears of Themis (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.3.1, 1,7 Go, iOS 9.0, miHoYo Limited) Ce qui semblait être des cas indépendants commence lentement à se lier et à former une image plus large.

La main derrière tout cela n'a aucune considération pour l'ordre social et ne vise qu'à détruire tout ce qui est décent et bon.

Alors que la vérité devient plus obscure et entourée de mystère, la frontière entre le bien et le mal s'estompe. Avec le monde contre vous et les mots de la raison tombant dans l'oreille d'un sourd...

Serez-vous toujours déterminé à défendre vos choix et vos croyances ?



Un jeu d'enquête où il faudra trouver des indices et les relier entre eux pour trouver la vérité. Télécharger le jeu gratuit Tears of Themis





Night Book (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 2 Go, iOS 11.0, Wales Interactive Ltd.) Night Book est un thriller interactif racontant l'histoire d'une interprète qui, alors qu'elle travaille depuis son domicile, est amenée à lire un livre ancien et à invoquer un démon.



Loralyn est traductrice, chez elle, et la nuit, elle interprète en direct des appels vidéo de l'anglais vers le français et vice-versa. Enceinte, elle prend soin de son père qui est atteint d'une maladie mentale et met tout en œuvre pour garder sa famille unie et la protéger, malgré un mari souvent absent… Mais qui sera-t-elle prête à sacrifier pour survivre ? Son compagnon, son bébé, son père ou elle-même ? Télécharger le jeu gratuit Night Book





NieR Re[in]carnation (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.5.7, 246 Mo, iOS 10.0, SQUARE ENIX) Après une très longue attente, le dernier jeu NieR Reincarnation de Square Enix est enfin disponible en téléchargement gratuit dans le monde entier. NieR Reincarnation a été révélé à l'origine lors de la diffusion en direct du 10e anniversaire de la série.



Si vous ne connaissez pas la saga Nier, il s’agit d'un jeu d'action-RPG sorti en 2010 sur consoles - PS3 et Xbox 360 - qui nous plonge dans un univers archaïque dévasté et rongé par la maladie et où la technologie a disparu. Le titre initial nous faisait jouer un père en quête d'un remède pour sa fille malade, Yonah. La suite nous fera plonger du côté du grand frère.



Pour l’occasion, la version mobile en profite pour rehausser les graphismes avec un nouveau bestiaire et des combats au tour par tour très dynamiques et toujours aussi tactiques. Quant à la patte graphique, son côté sexy pourrait heurter la sensibilité de certains jeunes, même si les dernières générations ne semblent plus vraiment étonnées par quoi que ce soit.



Télécharger le jeu gratuit NieR Re[in]carnation





Myth Matrix (Jeu, Stratégie / Cartes, iPhone / iPad, v1.0.1, 191 Mo, iOS 11.0, Pengfei Sun) Il s'agit d'un jeu de stratégie et de bataille de cartes qui s'inspire de divers mythes, légendes et histoires.



Sur la base des jeux de stratégie traditionnels, il ajoute de nombreux mécanismes innovants et amusants. Par exemple, un plateau, sur lequel vous pouvez invoquer des serviteurs. Et des pièges, que votre adversaire ne peut pas voir mais dont il doit deviner les endroits sûrs pour invoquer ses serviteurs. Télécharger le jeu gratuit Myth Matrix





Infinity Island (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.14, 314 Mo, iOS 10.0, EightyEight Games LTD) Fatigué de toute cette agitation ? Évadez-vous dans un endroit plus simple. Visitez Infinity Island dès aujourd'hui !



Sur l'île d'Infinity, tu peux collectionner des animaux, débloquer des cartes, construire des améliorations et trouver des trésors sympas.



C'est facile à jouer, il suffit d'ouvrir quelques boîtes, de voir le butin qu'elles contiennent et de décider ce que vous voulez en faire. Peut-être que vous obtiendrez une carte qui vous permettra d'atteindre le prochain niveau de trésors, peut-être que vous donnerez une gâterie à l'un de vos animaux pour le faire monter en niveau, peut-être même que vous atteindrez l'infini et trouverez les améliorations les plus rares de toutes.



Ou pas. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous détendre, vous relaxer et collecter quelques pièces pendant votre temps libre. C'est vous qui décidez... Télécharger le jeu gratuit Infinity Island





Donjon fruits (Fruit Dungeon) (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 64 Mo, iOS 11.0, JooRa Yoon) Relevez le défi dans ce jeu de shoot de fruits! Ici, vous devez prouver que vous êtes le chasseur le plus précis et le plus excellent!



Vous pouvez effectuer des opérations de jeu super simples avec un seul doigt. Télécharger le jeu gratuit Donjon fruits (Fruit Dungeon)





Deep Golf (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0, 5 Mo, iOS 13.0, Headlight Software, Inc.) Faites du golf à travers la Terre. Des milliards de trous générés de manière procédurale, chaque jeu et chaque appareil est différent. Jouez jusqu'au centre de la Terre et voyez ce que vous trouvez en chemin. Rejouez avec tous les nouveaux trous.



Jusqu'où pouvez-vous aller ?



Touchez et faites glisser pour tirer. Inclinez pour ajouter de l'effet. Mettez la balle dans le trou. Télécharger le jeu gratuit Deep Golf





Contra Returns (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.29.815273, 2,7 Go, iOS 9.0, PROXIMA BETA PTE.LIMITED) Annoncé en 2016 par Konami, puis sorti un peu plus tard en Chine grâce à Tencent, voilà que TiMi Studios, une branche du géant chinois, publie Contra Returns en France et dans les autres pays occidentaux.



Les premières parties font état d'un jeu étonnamment très bon qui respecte la tradition des jeux Contra classiques de Konami avec de l'action effrénée, des armes à la pelle et une histoire de longue haleine. Pour ce qui est du modèle économique, le studio a choisi un free-to-play qui apparaît équilibré et qui nous rappelle un certain COD Mobile avec de la personnalisation et des évolutions d'armes optionnelles qui permettent de progresser plus vite mais qui sont loin d'être obligatoires. Télécharger le jeu gratuit Contra Returns





Chibi Island (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v5.0506, 139 Mo, iOS 9.0, Nexters Global LTD) Rejoignez un groupe de courageux explorateurs et résolvez le mystère de la Pyramide un artefact mystique du passé ! Mais avant, vous devez vous installer. Explorez l’île, trouvez des trésors cachés, et pensez à améliorer et décorer votre ferme ! Sympathisez avec les autochtones pour qu’ils vous aident au cours de votre aventure !



Une histoire dynamique. Réalisez des quêtes et découvrez un scénario palpitant ! Télécharger le jeu gratuit Chibi Island





BrickOut Color (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 31 Mo, iOS 11.0, Ramachandran Venkataraman) Ce jeu de casse-tête permet aux gens de déplacer leur raquette pour frapper la balle. La balle frappe alors les briques.



Le jeu est terminé lorsque toutes les briques sont touchées et retirées du jeu...



Un concept que l'on connait bien, puisqu'on parle de Brick Breaker ! Télécharger le jeu gratuit BrickOut Color





Axolotl Rush (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 93 Mo, iOS 9.0, Popa Radu) Emmenez votre axolotl à travers une aventure dans l'océan.

Glisse pour éviter les obstacles et les autres créatures aquatiques, et essaie de ne pas te retrouver face à Davy Jones.

Jusqu'où votre axolotl peut-il nager ? Télécharger le jeu gratuit Axolotl Rush





Avoid 369 (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 26 Mo, iOS 11.0, Mpeople Inc.) Avoid 369 est un jeu de réflexion.

Pour être précis, il s'agit d'éviter les multiples de 3 et les nombres comprenant 3, 6 et 9.

C'est le moment d'utiliser votre cerveau.... Télécharger le jeu gratuit Avoid 369





Nouveaux jeux payants iOS :

Tower of Fortune 4 (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.0, 78 Mo, iOS 12.0, Game Stew) Tower of Fortune 4 est un jeu de rôle. Vous incarnez un héros sur le point de prendre sa retraite et devez escorter une mystérieuse petite fille jusqu'à la montagne sacrée.



Dans son précédent opus, Game Stew avait fait le choix de "révolutionner" le gameplay avec un nouveau mécanisme de roue de combat, qui ce quatrième opus reprendra. Comme dit plus haut, votre but sera donc d'escorter une jeune fille jusqu'à la montagne sacrée dans une aventure de 15 niveaux, permettant d'arriver jusqu'à la Tour légendaire.



Pour venir à bout de ces différentes étapes, il faudra compter sur les équipements à récupérer et à améliorer, sous peine de vous prendre une déconvenue.



Télécharger Tower of Fortune 4 à 3,49 €





TARAKAN (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.1, 367 Mo, iOS 9.0, M9 Packaging Ltd) Au cours d'une récente promenade locale, vous découvrez une base secrète dans la forêt, votre côté aventurier décide d'enquêter davantage. Votre curiosité est récompensée par la découverte d'un sous-marin amarré au bord de la rivière.



Le sous-marin pourrait-il vous transporter vers des lieux plus mystérieux, et peut-être même vous aider à résoudre l'énigme de ce qui se passe ? Que fait une entreprise privée avec un sous-marin en premier lieu ? Cela semble très déroutant.



Avec la découverte mystérieuse des bâtiments non marqués, vous décidez qu'il n'y a qu'une seule façon de poursuivre l'aventure. La voie semble libre, vous entreprenez de résoudre la première énigme et de trouver un moyen d'entrer dans le sous-marin...



Un jeu de point'n'click à la première personne qui ne vous laissera pas indifférent... Télécharger TARAKAN à 3,49 €





FINAL FANTASY III (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.1, 702 Mo, iOS 13.0, SQUARE ENIX) La version originale de FINAL FANTASY III prend vie grâce à de tout nouveaux graphismes et un nouveau son avec cette remastérisation pixellisée en 2D !



Une version remodelée en 2D du troisième opus de la célèbre franchise FINAL FANTASY ! Explorez une histoire indémodable à travers de charmants graphismes rétro. Toute la magie de l'original avec une jouabilité améliorée.



Lorsque le pouvoir des ténèbres manque d'éclipser le pouvoir de la lumière, seuls les quatre aventuriers choisis par les cristaux peuvent sauver le monde.



Utilisez le système de changement de classes emblématique introduit pour la première fois dans FINAL FANTASY III pour changer de classe à volonté et faire appel à différentes compétences au fil de votre progression. Télécharger FINAL FANTASY III à 19,99 €





FINAL FANTASY II (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.1, 609 Mo, iOS 13.0, SQUARE ENIX) La version originale de FINAL FANTASY II prend vie grâce à de tout nouveaux graphismes et un nouveau son avec cette remastérisation pixellisée en 2D !



Une version remodelée en 2D du deuxième opus de la célèbre franchise FINAL FANTASY! Explorez une histoire indémodable à travers de charmants graphismes rétro. Toute la magie de l'original avec une jouabilité améliorée.



Notre épopée commence avec quatre jeunes gens devenus orphelins au cours du conflit opposant l'empire de Palmécia et l'armée rebelle. Au fil de leurs aventures, les jeunes gens s'allieront avec le sorcier blanc Minnwu, le prince Gordon de Kashuan, Leila la pirate et bien d'autres encore. Laissez-vous entraîner par les beaux et parfois tragiques coups du sorts que votre aventure vous réserve. Télécharger FINAL FANTASY II à 12,99 €