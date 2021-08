Apple TV+ : voici la bande-annonce de la saison 2 de Truth Be Told

Il y a 3 heures

Julien Russo

La série Truth Be Told va bientôt faire son grand retour sur Apple TV+, après une première saison couronnée de succès et qui avait été un fort atout pour générer de nouvelles souscriptions au service de streaming, Apple va proposer une saison 2. Dès le 20 août, les abonnés Apple TV+ pourront retrouver les nouvelles aventures de la créatrice de podcasts Poppy Parnell (Olivia Spencer).

La bande-annonce est disponible

Truth Be Told est l'un des programmes les plus appréciés d'Apple TV+, connaissant la popularité de sa série, la firme de Cupertino n'a pas hésité une seule seconde à la renouveler pour une seconde saison !

Apple a dévoilé aujourd'hui la bande-annonce des 10 prochains épisodes qui seront ajoutés au rythme d'un nouvel épisode tous les vendredis.

Voici la synopsis de la saison 2 de Truth Be Told :

Poppy Parnell a une nouvelle affaire qu'elle aimerait vous faire reconsidérer lorsque son amie d'enfance et magnat des médias Micah Keith (Kate Hudson) se retrouve mêlée à une tragédie et à un scandale. Poppy cherche à aider Micah, en demandant justice sur son podcast très public et populaire, mais à quel prix personnel et professionnel pour Micah et son empire médiatique ?

Dans la saison 2 de Truth Be Told vous retrouverez dans le casting Octavia Spencer (Les Figures de l'ombre), Kate Hudson (Deepwater), Mychala Lee (Shameless), Anthony Lee Medina (The I-Land), Hale Appleman (Smash), Cranston Johnson (Euphorie)...

Comme pour la première saison, Apple a renouvelé toute sa confiance envers la créatrice Nichelle Tramble Spellman et avec au poste de producteur : Reese Witherspoon, Octavia Spencer ou encore Peter Chernin.

Sur la seconde saison, on retrouve quatre sociétés de production aux manettes : Endeavor Content, Chernin Entertainment, Orit Entertainment et Hello Sunshine de Reese Witherspoon.



Rendez-vous dès le vendredi 20 août pour le premier épisode.

On a vraiment hâte !