Le service vidéo Paramount+ arrive en Suisse en 2022

Paramount+ va bel et bien arriver en Europe, avec un peu d'aide. ViacomCBS a conclu un accord avec Sky pour lancer Paramount+ au Royaume-Uni, en Autriche, en Allemagne, en Irlande, en Italie et en Suisse dans le courant de 2022. L'accord rendra le service de télévision en streaming disponible sur les plateformes Sky en échange de l'extension de la distribution par Sky des chaînes de télévision payantes ViacomCBS comme Comedy Central.



Paramount+ bientôt en Suisse, mais pas encore en France

Vous aurez la possibilité à la fois d'un abonnement direct à Paramount+ et de forfaits. Par exemple, les abonnés de Sky Cinema obtiendront Paramount+ sans frais supplémentaires, tandis que les autres clients de Sky devront ajouter l'option à leurs comptes.

ViacomCBS n'a pas fourni de détail sur les différences de prix ou de contenu local, bien qu'il soit à noter que le diffuseur a déjà des accords avec des rivaux pour diffuser des émissions en streaming dans la région. Netflix et Amazon Prime Video ont le droit de diffuser Star Trek : Discovery, Picard et Lower Decks au Royaume-Uni, par exemple.



Paramount+ est déjà disponible dans plusieurs pays comme les USA, en Australie, en Hongrie, en Russie et au Moyen-Orient. Cela pourrait être l'expansion la plus importante à ce jour. L'Europe est un marché majeur pour le streaming, et l'influence de Sky dans la région pourrait mettre le service devant des personnes qui ne l'auraient pas envisagé autrement. Cela n'amènera pas Paramount+ au niveau de poids lourds comme Netflix, Disney ou Prime Video, mais cela pourrait aider à concurrencer des rivaux plus ciblés comme HBO Max ou Apple TV+.

