Sony est fâché contre McDonald's qui veut faire gagner 50 DualSense

Il y a 53 min (Màj il y a 43 min)

Julien Russo

1



Pour Sony, la marque PlayStation est très précieuse puisqu'elle est connue dans le monde entier et possède une bonne image auprès des joueurs. Chaque partenariat qu'effectue Sony peut impacter la réputation de sa console star, c'est pour cela que l'entreprise est très attentive sur les compagnies avec lesquelles elle collabore.

Sony ne veut pas de manettes McDonald's

PlayStation et McDonald's sont deux univers qui n'ont rien à voir. Et pourtant... Le service de marketing de McDonald's Australie a pris l'initiative de personnaliser des DualSense aux couleurs du célèbre fast-food pour les faire gagner lors d'un événement.

Cinquante DualSense blanches pour PS5 ont été modifiées pour ajouter des frites, le Big-Mac et le logo McDo au milieu de la manette !

Cette communication a énervé Sony, l'entreprise japonaise n'accepte pas qu'une entreprise tierce ajoute son logo sur une DualSense sans effectuer de partenariat, même si ce n'est pas dans un but commercial.

McDonald's Australie s'apprêtait à faire gagner les manettes lors de la Stream Week, un événement visant à rassembler des streamers Twitch et les fidèles du fast-food pour offrir des cadeaux et s'assurer au passage d'une bonne publicité pour les restaurants australiens.

Sony a ouvertement demandé à McDonald's Australie d'abandonner immédiatement l'idée d'offrir cinquante manettes DualSense en édition collector. Pour éviter des poursuites judiciaires, le fast-food a accepté de retirer les manettes exclusives des lots à gagner :

Sony PlayStation n'a pas autorisé l'utilisation de sa manette dans le matériel promotionnel lié à l'événement proposé de la Stream Week et nous nous excusons pour tout inconvénient causé. La semaine de diffusion de McDonald's a été reportée et les manettes PlayStation Sony ne seront pas incluses dans le concours.

McDo n'a pas communiqué sur le sort de ces manettes, elles peuvent être distribuées en interne pour les salariés ou être tout simplement détruites, ce qui serait fort regrettable.

Le problème de donner ces manettes aux salariés, c’est qu'elles risquent après de se retrouver en vente sur internet, ce qui pourrait encore énerver Sony.



Via