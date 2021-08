Square Enix lance une promo sur Final Fantasy Tactics, Chrono Trigger, Chaos Ring 3, ...

Les fans de la série Final Fantasy (et ils sont nombreux) vont pouvoir se réjouir avec la récente sorti du second opus de Dimensions (cf nos sorties jeux d'hier). À la base...

Le titre FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS (Jeu, iPhone et iPad, v3.3.3, 4.5/5, VF, 127 Mo, Game Center, iOS 8.0, SQUARE ENIX INC) est l'un des meilleurs succès de Square Enix sur mobile,...

En 2015, Square Enix a annoncé une version spéciale de Final Fantasy 11 pour les appareils mobiles. Un an plus tard, nous avons eu notre premier aperçu de la version mobile de Final Fantasy XI...

La semaine dernière, nous avions parlé de la curieuse mise à jour des jeux Final Fantasy 3 et 4 sur iOS. Square Enix avait mis à jour les deux titres avec de nouveaux noms et de...

On vous en parlait fin avril, Square Enix va bientôt lancer en partenariat avec Mobage, Final Fantasy Tactics S, sur iOS et Android. Il s'agit d'un jeu de rôle tactique au tour par tour,...

Pour ceux qui n'auraient pas encore joué à ces RPG de grande qualité, vous pouvez foncer sur Final Fantasy Tactics et Valkyrie Profile : Lenneth les yeux fermés. Le reste est très bien également, mais probablement plus orienté vers les fans du genre. Si vous avez un Android, allez sur cette page du Play Store . Sinon, tout est en-dessous :

Sans crier gare, Square a baissé le prix de 5 jeux intéressants à partir de ce jour et ce jusqu'au 15 août. Dépêchez-vous si vous voulez économiser plusieurs dizaines d'euros. En général, les titres de Square Enix fleurtent avec la barre des 20€.

Comme de nombreux services et studios, Square Enix profite de l'été 2021 pour proposer des soldes sur plusieurs titres phares. Alors que le nippon vient de sortir les trois premiers jeux de la série Final Fantasy Pixel Remaster sur mobiles, certains de ses meilleurs jeux affichent de belles réductions sur iOS et Android, la plupart étant à -50%.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.