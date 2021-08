Super Leap Day de Nitrome débarque sur Apple Arcade

Encore une nouveauté sur Apple Arcade ! Super Leap Day est de sortie aux côtés de Monster Hunter Stories+ et de Super Stickman Golf 3+, histoire de parfaire la journée des abonnés au service.





Comme annoncé il y a quelques semaines, Leap Day se mue en Super Leap Day. Si le titre sorti en 2016 était gratuit sur App Store, sa version "Super" retire les publicités pour jouer à volonté. Il s'agit d'un jeu de plateforme diabolique à un bouton qui offre un nouveau tableau tous les jours. Dans le genre try & die, il n'y a pas mieux avec des défis délirants qui demanderont un minimum de jugeote et surtout d'adresse pour rester en vie.

Découvrez de nouveaux participants et utilisez leurs talents ! Flottez au-delà de la foule grâce à la tête gonflable de Puffer, aspirez tout ce qui se trouve devant vous avec le pouvoir de succion de Sprout, et amusez-vous sur les murs et les plafonds avec le pouvoir collant de la mystérieuse créature Goop ! Déverrouillez des jeux supplémentaires dans lesquels nous explorerons de nouveaux styles de jeu à un bouton. Admirez le vert dans la Journée de golf, faites crisser vos pneus durant la Journée de course et battez les meilleurs résultats dans la Journée d'arcade !