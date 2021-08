GUNS UP! Mobile arrive en octobre sur iOS et Android !

Excellente surprise avec la sortie prochaine de Guns Up!, un titre lancé en 2015 sur PS4 puis un peu plus tard sur PC.



Ce matin, le développeur Valkyrie Entertainment, en collaboration avec l'éditeur Sony Computer Entertainment, a annoncé la version mobile de son jeu de stratégie multijoueur asynchrone.



GUNS UP! Mobile annoncé sur les appareils Apple et Android

Ce Tower Defense réinventé a eu quelques difficultés à se faire une place sur PlayStation et PC, mais nul doute que son parti pris pour un jeu en alternance s'adaptera bien mieux à nos écrans tactiles, iPhone ou Android. En effet, les jeux multijoueur asynchrones sont souvent bien accueillis sur mobiles car ce type de gameplay sied parfaitement aux usages.



Pour ceux qui n'auraient pas mis la main sur le jeu de Valkyrie Entertainment, il s'agit de construire une armée, de préparer une stratégie, d'envoyer ses troupes au combat et de diriger ses soldats avec des ordres mais aussi en les épaulant de diverses manières (tanks, frappe aérienne et autres).

Vous l'aurez compris, la difficulté réside dans l'anticipation et la réactivité (merci au replay pour analyser les attaques ennemies), que ce soit en multi ou en solo. Oui, Guns Up! propose aussi des défis à destination des joueurs préférant affronter l'IA.



Pour les autres, la majorité, il y aura de quoi faire puisqu'il sera également possible de créer des alliances avez vos amis pour se battre ensemble. La stratégie prend alors automatiquement une autre dimension.



La date de sortie prévue pour GUNS UP Mobile est le 13 octobre et il est disponible en pré-commande sur l'App Store pour iOS et Google Play Store pour Android.



PS : Une connexion Internet est bien évidemment nécessaire pour jouer.

