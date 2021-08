Top 30 : Nintendo écrase Xbox et Playstation au Japon

Comme chaque semaine, le site japonais Famitsu utilise certaines données pour proposer un Top 30 des jeux les plus vendus la semaine passée au Japon. Le dernier en date à une saveur toute particulière car pour la première fois depuis 33 ans, il ne comporte que des titres Nintendo.

Un Top 30 japonais 100% Nintendo

Que ce soit aux États-Unis ou en Europe, même si le succès de Nintendo est incontestable, il faut reconnaître que les consoles les plus utilisées ou globalement dont on parle le plus sont la Xbox et la PlayStation.



Du côté de sa terre natale, le Japon, cela semblerait être plutôt l'inverse. Même si PlayStation (et Xbox dans une moindre mesure) sont populaires sur ce continent, les consoles Nintendo dont la dernière en date la Switch et son catalogue de jeux exclusifs restent largement en tête du classement.

Preuve en est, comme le rapporte IGN, le dernier top 30 hebdomadaire des jeux les plus vendus au Japon ne comporte que des titres Nintendo Switch. Nous parlons ici d'une prouesse car cela n'était plus arrivé depuis 1988 soit plus de 30 ans.



Pour démontrer le succès d'une telle annonce, le site japonais Famitsu rapporte qu'à l'époque, ce "record" s'était produit sur trois consoles Nintendo en même temps là où celui-ci ne concerne qu'une seule et même console, la Switch.



Nintendo a récemment annoncé la sortie de la Switch OLED et même si l'accueil général semble mitigé du fait qu'elle soit trop similaire à la Switch de base, nul doute qu'elle cartonnera à son tour et tentera de pousser les ventes pour que la Nintendo Switch devienne à terme la console la plus vendue de tous les temps.