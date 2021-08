Apple propose une option annuelle pour AppleCare+ sur Mac

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Apple a récemment mis à jour sa grille de prix AppleCare+ pour Mac, permettant aux nouveaux propriétaires d'acheter la garantie étendue sous forme d'abonnement annuel au lieu d'un engagement initial de trois ans.

Plus de flexibilité avec un abonnement AppleCare+ sur Mac

Les clients achetant un Mac peuvent s'inscrire à Apple Care+ pour un an via leur nouvel ordinateur depuis environ un mois, mais l'option est maintenant disponible dans les magasins Apple Store, l'Apple Store en ligne, l'application, et par téléphone. Pour le moment, cette possibilité semble circonscrite aux Etats-Unis.

Le changement, tout en offrant plus de flexibilité que l'engagement habituel de trois ans, est bien évidemment plus coûteux à long terme.

Ainsi, un abonnement annuel à Apple Care+ pour un nouveau MacBook Pro 16 pouces coûte 140 $ par an, contre 380 $ pour le plan triennal d'Apple. Les clients qui conservent l'abonnement annuel pendant trois ans finissent par payer un surcoût de 40 $. À l'autre extrémité du spectre, la différence sur un MacBook Air 13 pouces s'élève à seulement 10 $ au cours de la même période.

La nouvelle formule de garantie pour les Mac arrive environ quatre mois après que l'entreprise ait introduit une option pour prolonger un contrat AppleCare+ existant au-delà de la période normale de trois ans. Les propriétaires américains de Mac peuvent choisir d'ajouter une année de couverture, qui sera renouvelée chaque année, dans les 30 jours suivant l'expiration du plan initial.

Au rayon des changements récents, en juillet dernier, Apple avait réduit le prix AppleCare+ du MacBook Air et du MacBook Pro 13 pouces alimentés par la puce M1 de 50 € et 20 €, respectivement.

AppleCare+ offre une couverture au-delà de la garantie limitée standard d'un an d'Apple (deux ans en France) et jusqu'à 90 jours d'assistance technique. Le service prolonge la couverture des réparations matérielles et prend en charge jusqu'à deux incidents liés à des dommages accidentels tous les 12 mois, chacun étant soumis à des franchises réduites.