Apple TV+ : Carpool Karaoke est renouvelée pour une 5e saison et quitte Apple Music

Carpool Karaoke est un programme qui a rencontré beaucoup de succès sur Apple Music, c'est aussi l'un des programmes qui a permis de convaincre énormément d'abonnés de quitter leur service de streaming pour venir chez Apple. Aujourd'hui, la firme de Cupertino a de nouveaux plans pour la série avec James Corden, celle-ci va arriver dans le catalogue Apple TV+ en exclusivité !

Une cinquième saison va entrer en production

Le concept est simple, on prend un 4x4, un animateur au talent exceptionnel qui a le divertissement et l'humour dans la peau et des stars mondialement connues comme Ariana Grande, Niall Horan, Billie Eilish, BTS...

Le résultat est une série qui attire de nombreux spectateurs et qui monte très vite en audience grâce aux partages sur les réseaux sociaux et au bouche-à-oreille.

Suite au succès impressionnant de Carpool Karaoke, Apple a décidé de renouveler le programme pour une cinquième saison, mais petite particularité, le contenu quitte Apple Music pour passer en exclusivité sur Apple TV+.

La date de la prochaine saison n'a pas encore été dévoilée par Apple, l'entreprise effectuera probablement un communiqué de presse et informera également des stars qui participeront à la nouvelle saison.

En ce qui concerne l'organisation, les quatre premières saisons restent disponibles sur Apple Music, puis Apple proposera dans le catalogue Apple TV+ l'ensemble des épisodes de Carpool Karaoke de la saison 1 à la saison 5 dès que celle-ci sera disponible. D'ici là, il faut toujours se diriger vers Apple Music pour passer un bon moment devant l'un des épisodes.

Dans les derniers épisodes de Carpool Karaoke, l'animateur James Corden a progressivement disparu de l'écran pour laisser les stars entre-elles dans la voiture. Un concept complètement nouveau qu'a volontairement changé Apple depuis le rachat des droits en août 2017.



