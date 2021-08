Apple TV+ : voici la bande-annonce officielle de la série "Fondation"

Julien Russo

Considérez là comme la plus grande série originale Apple depuis la création d'Apple TV+, dès le 24 septembre les abonnés au service de streaming pourront découvrir la série Fondation. Ce programme basé sur les romans originaux d'Isaac Asimov affiche un casting de folie avec une histoire exceptionnelle !

Première bande-annonce pour Fondation

Nous sommes à un peu plus d'un mois de la sortie de la série Fondation, pour attiser votre curiosité et attirer votre attention, Apple a décidé de partager la première bande-annonce officielle de cette future série événement sur sa chaine YouTube.

Fondation raconte l'histoire de plusieurs exilés qui découvrent que le seul moyen de sauver l'Empire galactique d'une destruction définitive et catastrophique est de le... défier !



Cette série qui va passionner les fans de science-fiction est produite par David S. Goyer, un scénariste et producteur à qui l'on doit le programme Da Vinci's Demons disponible dans le catalogue du service de streaming Starz.

Dans Fondation, vous retrouverez Lee Pace (Captain Marvel), Jared Harris (Chernobyl), Lara Birn (Balade entre les tombes), Terrence Mann (Blacklist), Mido Hamada (NCIS : Los Angeles) ou encore Geoffrey Cantor (Marvel's Daredevil).

La série Fondation est produite par Skydance Television en exclusivité pour Apple TV+.



La 1re saison de Fondation sera disponible dès le 24 septembre au petit matin, Apple proposera le rythme d'un nouvel épisode par semaine, au total on retrouvera 10 épisodes pour la première saison. Si le géant californien le souhaite, la série pourra être renouvelée jusqu'à 8 saisons, David S. Goyer a affirmé dans une interview, il y a plus d'un mois, que l'histoire est tellement longue à raconter et remplie de surprises qu'il sera possible de tenir l'attention des abonnés Apple TV+ sur une très longue durée.



