Rush Rally Origins roule à toute vitesse sur mobile !

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

1



Il était attendu, voici le quatrième opus de la saga Rush Rally sur iOS, Android et Switch. Nommé Rush Rally Origins, il revient aux sources avec une vue de haut qui rappellera ses débuts, tout en prenant le moteur graphique du précédent titre, de quoi profiter du meilleur des deux mondes.



Depuis 2015, le studio Brownmonster ne nous a jamais déçu avec des jeux de course de qualité qui tendent vers la simulation, mais avec un soupçon d'arcade. Juste ce qu'il faut pour accrocher une grande majorité de joueurs.

Rush Rally Origins déboule à 60 voire 120 FPS !

Voici comment le studio présente son nouveau titre phare :

Rush Rally associe l’action descendante classique du Rush Rally originel aux graphismes et aux éléments physiques encensés par les joueurs de Rush Rally 3. Relevez le défi des 36 nouvelles courses uniques dans le monde entier, chacune offrant la possibilité de changer le moment de la course et la météo. Conduisez sur de nombreuses surfaces difficiles comme la neige, le gravier, la terre battue, la boue et le bitume !

Vous l'aurez compris, Rush Rally Origins est essentiellement la combinaison de la perspective vue de haut du premier Rush Rally et des graphismes et du moteur physique incroyables de Rush Rally 3.



Voici la vidéo qui donne plus qu'envie :

Rush Rally Origins n'est pas un simple mix entre le premier et le troisième opus, c'est aussi 36 nouvelles spéciales réparties dans le monde entier, avec le changement possible de l'heure et de la météo, histoire de varier les plaisirs. Et comme dans tout bon jeu de rallye, la surface sur laquelle vos pneus roulent nécessite d'adapter sa conduite, et ce même pendant les courses.



Pour vous faciliter la vie, et proposer un défi supplémentaire, les petits gars de Brownmonster ont prévu un système d'évolution du véhicule, ce qui permet d'améliorer ses performances et de coller au mieux à son style. Et pour parfaire le gameplay, on note des commandes tactiles personnalisables, ainsi qu'un support pour les manettes physiques. Mieux, le jeu est d'une fluidité sans pareille grâce à un affichage en 60 images par seconde, et même jusqu'à 120 i/s sur les iPad Pro compatibles (et futurs iPhone 13 Pro ?). Comme Rush Rally 3.

Outre le mode carrière, vous pouvez courir contre d'autres concurrents et télécharger des fantômes des classements mondiaux pour aller encore plus loin, ou vous pourrez rivaliser contre vous-même en essayant de fixer le meilleur temps pour un tracé.



Reste plus qu'à débourser 5,99€, soit une broutille vue la qualité de ce nouveau jeu de course. Rush Rally Origins est disponible sur iOS donc, mais aussi sur Android via le Play Store et sur Nintendo Switch.

Télécharger le jeu Rush Rally Origins