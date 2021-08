Microsoft va augmenter le prix de "Office 365" en 2022

Le roi de la bureautique, Microsoft, vient d'annoncer une mauvaise nouvelle à ses clients : le prix de l'abonnement à Office 365 va sensiblement augmenter l'an prochain. On parle de plusieurs dollars par utilisateur, ce qui pourrait venir rapidement gonfler la facture des clients les plus importants.

Alors que la firme avait évoqué un achat unique pour profiter d'Excel, Word ou encore Powerpoint sur Mac et PC pour la fin de l'année, la version par abonnement va voir son tarif être relevé en 2022.

À compter de l'année prochaine, les prix de Microsoft 365 seront augmentés afin de compenser la "valeur accrue" que la suite d'outils de la firme de Redmond a apportée aux clients au cours des dix dernières années.



Dans un article de blog, la société a déclaré que les grands changements apportés ces derniers temps ont conduit à cette première évolution notable du prix d'Office 365 depuis son lancement il y a dix ans. Microsoft donne quelques exemples où Microsoft 365 a pris de l'importance au cours de la dernière année, notamment l'ajout de 24 applications différentes à sa suite d'outils.

Depuis son lancement il y a dix ans, Office 365 est passé à plus de 300 millions de postes payants commerciaux. En cours de route, nous avons continuellement réinvesti pour répondre aux besoins changeants de nos clients. Il y a quatre ans, nous avons introduit Microsoft 365 pour réunir le meilleur d'Office, de Windows et de la mobilité et de la sécurité d'entreprise (EMS). La même année, nous avons ajouté Microsoft Teams en tant que seule solution intégrée où vous pouvez vous rencontrer, discuter, appeler, collaborer et automatiser les processus métier, directement dans le flux de travail.



En fait, depuis l'introduction de Microsoft 365, nous avons ajouté 24 applications aux suites—Microsoft Teams, Power Apps, Power BI, Power Automate, Stream, Planner, Visio, OneDrive, Yammer et Whiteboard—et avons publié plus de 1 400 nouvelles fonctionnalités et capacités dans trois domaines clés.