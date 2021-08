Apple TV+ : voici la bande-annonce du spectacle musical Come From Away

Julien Russo

À travers les programmes proposés sur Apple TV+, la firme de Cupertino souhaite apporter le maximum de diversité dans les contenus, cela concerne aussi bien les films, les séries, les documentaires que les spectacles. Connaissant le succès d'Hamilton à Broadway (disponible sur Disney+), Apple a aussi voulu tester l'expérience des spectacles musicaux avec Come From Away.

La bande-annonce est disponible

Dès le 10 septembre 2021, les abonnés Apple TV+ vont pouvoir profiter d'un spectacle inédit sur leur service de streaming préféré. En effet, le géant californien va proposer la comédie musicale "Come From Away" tournée dans des conditions réelles au Gerald Schoenfeld Theatre à New York.

Le spectacle raconte l'histoire d'un groupe de personnes bloquées dans la ville de Gander suite à l'interruption du trafic aérien. Ils apprendront au fil du spectacle qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux suite à un terrible attentat contre le World Trade Center.



Vous l'aurez deviné, Come From Away a pour sujet l'attentat le plus meurtrier des États-Unis survenu le 11 septembre 2001.

Le spectacle que vous verrez sur Apple TV+ a été tourné avec la présence de centaines de secouristes (policiers, pompiers et ambulanciers) qui ont été au plus près du chaos. Le public sera aussi composé de nombreuses personnes qui ont été sauvées avant que les deux tours s'effondrent.

Ce spectacle musical est réalisé par Christopher Ashley avec sur scène Petrina Bromley, Jenn Colella, De'Lon Grant, Joel Hatch, Tony Lepage, Q.Smith, Caesar Samayoa ou encore Astrid Van Wieren.

Come From Away est présent à Broadway depuis le 12 mars 2017 avec un grand nombre de représentations et une salle qui affiche complet la plupart du temps !

Le spectacle a été applaudi par les critiques de tous les médias américains, c'est aussi pour cette raison qu'Apple souhaite faire découvrir à tout le monde l'histoire que souhaite faire découvrir les acteurs de Come From Away.

Retrouvez le spectacle musical dès le 10 septembre 2021 sur Apple TV+.



