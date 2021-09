L'histoire de PUBG: New State et le Battle Pass se montrent en vidéo

Il y a 25 min

Alban Martin

Réagir



Depuis que PUBG New State du studio Krafton a été révélé, le flux d'informations concernant le gameplay, les détails sur la carte et autres ne s'est jamais tari. A chaque fois, hormis l'annonce des précommandes et de la date de sortie, les développeurs ont publié des vidéos nommées "Field Trip to Troi".

Aujourd'hui, Krafton a publié un nouvel épisode de "Field Trip to Troi" sur l'histoire de PUBG: New State, présentant le pass de combat ou le pass de saison tel qu'il est mentionné dans la vidéo, et la révélation de l'un des costumes. Regardez l’épisode 3 ci-dessous :

PUBG: NEW STATE se montre un peu plus sur mobile

New State prend place dans le même univers que le jeu original, mais 30 ans plus tard, en 2050. Le monde court à la faillite avec des factions qui contrôlent la zone et de nouveaux venus de l'extérieur, entre autres. Ce futur offre de nouvelles possibilités en matière d'armement et de déplacement que l'on aperçoit succinctement. Vers la fin de la vidéo, nous avons même droit à de nouveaux personnages. Il sera intéressant de voir comment Krafton incorpore les éléments de l'histoire avec le Battle Pass de PUBG: New State qui est en cours de développement et qui promet d'être équitable. L'un des développeurs explique que les joueurs pourront vivre des éléments spécifiques de l'histoire avec des missions dédiées afin par exemple de gagner des skins.



Pour mémoire, PUBG Studio a fait un gros travail sur les graphismes de cet opus indépendant, offrant notamment une technologie d'illumination globale. Concernant le gameplay, les développeurs affirment que les combats seront plus réalistes et plus dynamiques, avec la possibilité de personnaliser ses armes selon notre façon de jouer grâce à des kits qui seront certainement payants.



Rendez-vous le 8 octobre pour découvrir PUBG: New State sur iPhone, iPad et Android.

Télécharger le jeu PUBG: NEW STATE