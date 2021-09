Dragon Quest Dai: A Hero’s Bonds débarque sur iOS et Android

Il y a 6 heures

Alban Martin

Réagir



Annoncé en mars dernier, le nouveau jeu Dragon Quest The Adventure of Dai : A Hero's Bonds sera lancé non seulement au Japon, mais aussi dans le monde entier pour iOS et Android. Il a été révélé à l'origine comme l'un des trois jeux du projet Dragon Quest: The Adventure of Dai qui comprend notamment un titre sur console dont les plateformes cibles n'ont pas été révélées.

Dragon Quest Dai: A Hero’s Bonds arrive sur nos mobiles

Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero's Bonds est développé par le studio DeNA et il s'agit d'un RPG d'action par équipe avec des combats tactiques sur trois lignes avec un soutien coopératif pour un maximum de trois joueurs. Le titre de Square Enix comprend deux histoires différentes avec Dragon Tracks mettant en vedette l'histoire de la série originale Adventure of Dai et Bonding Journey, qui est une nouvelle histoire écrite sous la direction de Riku Sanjo, l'auteur original.



Regardez la nouvelle bande-annonce de la date de sortie anglaise de Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero's Bonds ci-dessous :

Comme indiqué précédemment, "A Hero’s Bonds" comprend des personnages comme Dai, Popp, Maam, Leona, Hadlar et d'autres vous permettant de construire votre équipe. Les liens entre les héros sont très importants et pourront s'affiner avec le temps et les combats. Outre les attaques classiques, les joueurs auront la possibilité de lancer un "Choc" qu'il faudra utiliser au bon moment. De même, vous devrez récupérer des cristaux d'âme auprès de personnages qui ne prennent pas part aux joutes.

Les cristaux d'âme sont des objets spéciaux qui contiennent la puissance des personnages. Jusqu'à trois cristaux d'âme peuvent être équipés par personnage.



Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero's Bonds est gratuit au téléchargement et sera lancé dans le monde entier le 28 septembre. Vous pouvez maintenant précommander Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero's Bonds sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Chose importante pour ce nouvel opus d'un saga écoulée à plus de 47 millions d'exemplaires, il sera directement traduit en anglais, français, japonais et chinois traditionnel.



Configuration requise :

iOS 11.0 ou plus

iPhone 7 ou plus

iPad 6ème génération ou plus

iPad mini 5 ou plus

Télécharger le jeu Dragon Quest Dai: A Hero’s Bonds