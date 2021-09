Apple TV+ : 700 placements de produits Apple dans 74 épisodes de séries

Vous l'avez probablement remarqué, dans les créations originales Apple TV+, on retrouve une masse de produits Apple : des MacBook, iPhone, Apple Watch, iPad... Apple utilise ses séries et films pour mettre en avant son catalogue avec parfois des produits jamais vus comme un iPhone sans encoche dans Ted Lasso.

Apple et le placement de produit

Le placement de produit est quelque chose de courant, des représentants de marques comme Apple, Samsung ou encore Microsoft se rendent sur les tournages de séries et films... Pour mettre à disposition leurs produits dans différentes scènes. Les avantages sont nombreux : une grande visibilité avec un faible coût (qui permet au passage d'aider au financement du programme).



Dans le cas les productions Apple TV+, les seuls produits qui sont autorisés à l'écran sont les appareils Apple, les autres smartphones, ordinateurs, tablettes ou montre connectées sont bannis.

Cette réglementation se ressent à l'écran puisque les iPhone, MacBook, Apple Watch... Sont omniprésents dans les séries et films Apple TV+ qui possèdent un scénario "moderne" (oui vous n'allez pas mettre un iPhone dans Dickinson ou See).



Ted Lasso, Défendre Jacob, Trying, The Morning Show... Toutes ces séries sont remplies de placements de produits quitte à parfois être dans l'abus total.

Le Wall Street Journal s'est intéressé à la visibilité des appareils Apple dans les programmes présents dans le catalogue Apple TV+, il s'est avéré qu'au cours de 74 épisodes, il y a plus de 700 placements de produits Apple.

Reese Witherspoon dans la saison 1 de The Morning Show

Dans le détail, on aperçoit : 300 iPhone, 120 MacBook et 40 paires d'AirPods. À chaque fois, Apple prévoit un stock conséquent d’appareils dédiés à ses créations originales, envoyé sur les tournages, les produits sont placés à des endroits stratégiques pour qu'ils soient parfaitement intégrés dans la scène et que cela donne l'impression que l'acteur utilise l'appareil.



Le placement de produit peut parfois être très répétitif, dans un épisode de la série Ted Lasso, le Wall Street Journal a remarqué jusqu'à 36 fois l'apparition de divers produits Apple. Le géant californien privilégie en général les derniers produits commercialisés, ce qui peut permettre d'attirer de nouveaux clients, renforcer l'image de marque et faire monter en popularité certains produits.

Oui, parce que quand on est fan d'un acteur comme Chris Evans ou d'une actrice comme Reese Witherspoon, voir son idole avec le produit qu'on a envie de s'acheter depuis déjà plusieurs mois, ça peut créer un "déclic" chez le consommateur et le conforter dans son idée d'acquérir le produit.

Des sons de produits Apple aussi présents

Le rapport a révélé qu'il n'y a pas que le visuel qui compte, il y aussi les sons qu'on entend pendant qu'on regarde un programme.

De nombreux bruits comme celui d'une notification, d'une sonnerie d'iPhone, d'un début de recharge de MacBook, d'un lancement de conversation sur FaceTime... Ont été entendus à plusieurs reprises !



Si Apple crée des programmes avec l'objectif d'une expérience marquante pour le téléspectateur, la firme de Cupertino n'oublie pas son côté marketing pour vendre toujours plus d'appareils. L'avantage comparé aux créations originales Netflix, Prime Vidéo, Disney+... C'est que sur les contenus Apple TV+, l'entreprise a la maîtrise totale du nombre de fois où on voit l'un de ses produits et les modèles mis en avant.