Microsoft ne prévoit pas de porter Windows 11 sur Mac Apple Silicon

Il y a 3 heures

Alban Martin

Les Mac alimentés par la puce Apple Silicon ne prennent pas en charge Windows. La fonctionnalité Boot Camp des Mac Intel n'existe pas, mais la prise en charge de Windows est une fonctionnalité que de nombreux utilisateurs aimeraient voir.

Windows 11 n'est prêt de tourner sur Mac Apple Silicon

Malgré la demande, Microsoft a douché les espoirs des utilisateurs concernant le portage de Windows sur les ordinateurs récents d'Apple, affirmant que l'exécution d'une version ARM de Windows 11 sur des Mac M1, via la virtualisation ou en natif, n'est pas "un scénario prévu".



Un porte-parole de Microsoft a fait des commentaires à The Register vendredi, suggérant que ni la prise en charge native de la puce M1, ni la prise en charge via la virtualisation n'est quelque chose que le géant du logiciel envisage pour ses versions Arm.

La puce ‌‌M1‌‌ d'Apple est un SoC Arm personnalisé, il n'est donc pas possible d'installer la version x86 des applications Windows ou Windows lui-même à l'aide de Boot Camp, comme c'était le cas avec les précédents Mac à processeur Intel.



Cependant, en novembre 2020, peu de temps après qu'Apple ait lancé ses premiers Mac ‌M1‌, un développeur a pu virtualiser la version Arm de Windows 10 sur la puce ‌‌M1‌‌ d'Apple sans émulation, suscitant l'espoir qu'un support officiel serait développé sur toute la ligne.



Entre-temps, les utilisateurs ont utilisé le logiciel de virtualisation Parallels pour exécuter les versions Insider de Windows 10 et Windows 11 développées pour le matériel Arm, mais il semble que cette voie ne soit bientôt plus viable non plus.



Comme indiqué par nos confrères, la semaine dernière, une machine virtuelle Windows 11 s'exécutant sur un Mac ‌M1‌ avec Parallels Desktop 17 a commencé à générer une erreur de compatibilité matérielle sur une version Insider. Parallels a depuis publié la version 17.0.1 de son logiciel, qui semble résoudre le problème, permettant à Windows 11 de fonctionner à nouveau sur les Mac ‌M1‌, du moins pour le moment.



L'année dernière, le chef de l'ingénierie logicielle d'Apple, Craig Federighi, a déclaré que l'arrivée de Windows sur les Mac ‌‌M1‌‌ dépendait de Microsoft. La puce ‌‌M1‌‌ contient les technologies de base nécessaires pour exécuter Windows, mais Microsoft doit décider s'il faut licencier sa version Arm de Windows aux utilisateurs de Mac. Et vous, qu'en pensez-vous ?