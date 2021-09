Apple TV+ : top départ pour la saison 2 de The Morning Show (vidéo)

Aujourd'hui, Apple a commencé à diffuser la deuxième saison de sa série dramatique primée "The Morning Show". Annoncée il y a quelques mois, la nouvelle saison était très attendue, notamment par Tim Cook qui nous disait mardi lors du keynote qu'il affectionnait tout particulièrement ce show.

The Morning Show s02 !

La deuxième saison de la série continue de suivre l'histoire d'Alex (Jennifer Aniston), de Bradley (Reese Witherspoon) et du reste des employés d'UBA après les événements explosifs de la saison dernière.

Reprenant après les événements explosifs de la première saison, la deuxième saison trouve l'équipe "The Morning Show" émergeant de l'épave des actions d'Alex et Bradley, vers une nouvelle UBA et un monde en mouvement, où l'identité est tout et le gouffre entre qui nous nous présentons et qui nous sommes vraiment entre en jeu.



Avec Aniston et Witherspoon, le casting de retour étoilé pour la saison deux comprend Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin et Marcia Gay Harden. Les nouvelles stars qui rejoignent cette saison sont Greta Lee dans le rôle de Stella Bak, une prodige du monde de la technologie qui a rejoint l'équipe de direction d'UBA; Ruairi O'Connor dans le rôle de Ty Fitzgerald, une star de YouTube intelligente et charismatique ; Hasan Minhaj dans le rôle d'Eric Nomani, un nouveau membre de l'équipe "The Morning Show" ; Holland Taylor, lauréat d'un Emmy Award dans le rôle de Cybil Richards, la présidente avisée du conseil d'administration de l'UBA ; Tara Karsian dans le rôle de Gayle Berman, productrice de nouvelles ; Valeria Golino dans le rôle de Paola Lambruschini, une documentariste ; et Julianna Margulies, lauréate d'un Emmy et d'un SAG Award dans le rôle de Laura Peterson, une présentatrice de presse UBA.

Si vous n'avez pas encore vu la bande-annonce de la saison deux, regardez-la ci-dessous :

Pour mémoire, voici le synopsis de départ :

Portrait sans concession des coulisses d'une matinale télé aux États-Unis, alors qu'éclate au grand jour un scandale d'inconduites sexuelles. C'est dans un climat de tension que l’ego, les ambitions et la quête éperdue du pouvoir génèrent des conflits au sein de l'équipe. Parmi ces personnes qui aident l'Amérique à se réveiller, deux femmes tentent de tirer leur épingle du jeu. Et l'affaire n'est pas aisée dans ce milieu impitoyable, d'autant qu'il leur faut gérer en parallèle les crises de leur vie personnelle.

La saison deux de "The Morning Show" est à regarder dès maintenant. La série est disponible sur votre iPhone, iPad, Mac et Apple TV via l'application Apple TV. Apple publie également son application sur un certain nombre d'autres appareils, notamment la Fire TV, les consoles Xbox et Playstation, ainsi que sur les Smart TV Samsung, LG, Sony, Vizio, et plus encore. Il est même diffusé via le site Web Apple TV+.