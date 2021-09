Vous pouvez télécharger iOS 15 / iPadOS 15 en version finale

Enfin ! Après trois mois de versions bêtas, Apple publie la mise à jour majeure iOS 15 pour iPhone et iPadOS 15 pour iPad, en même temps que watchOS 8 et tvOS 15. Avec ces firmwares, Apple propose plusieurs améliorations et changements importants, même si l'essentiel des 250 nouveautés référencées sont plutôt mineures. Voici une piqûre de rappel ainsi que la liste des appareils compatibles et des conseils pour télécharger iOS 15.

iOS 15 est disponible pour le grand public

Comme chaque année, Apple lance la nouvelle version d'iOS et d'iPadOS avec des nouveautés à la pelle. Attention, certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles immédiatement, Apple se laissant encore un peu de marge afin de les fignoler. On peut penser qu'iOS 15 sera complet d'ici la fin de l'année avec iOS 15.1 ou iOS 15.2.

Les nouveautés repoussées à iOS 15.1 ou iOS 15.2

La firme de Cupertino a expliqué ces dernières semaines que certaines fonctionnalités ne seront pas lancées ce jour avec la première version d'iOS 15. On peut ainsi citer ProRes pour les iPhone 13 Pro, mais aussi SharePlay qui permet de regarder ou d'écouter un média à plusieurs à distance. De même iCloud Private Relay, le VPN d'iOS, sortira lui aussi un peu plus tard, tout comme Visual Lookup qui permet d'avoir des informations sur le contenu d'une photo. La dernière en date a avoir été décalée concerne les AirPods qui seront localisables plus tard.

Les nouveautés iOS 15 sur iPhone

Pour le reste, voici les principales nouveautés que vous allez pouvoir retrouver en installant iOS 15 sur iPhone ou iPadOS 15 sur iPad.

FaceTime propose plusieurs nouveautés comme la possibilité de créer des liens pour les envoyer à ses contacts, même sur Android ou Windows. Le service. de VOIP intègre également une nouvelle vue "grille", le mode portrait (le floutage de l'arrière-plan) histoire que vos interlocuteurs ne voient pas vos tableaux de maîtres derrière... Le système vous indique même quand vous parlez micro coupé.

Le navigateur Safari est l'un des plus chouchoutés avec une refonte majeure. Après de multiples changements tout au long des bêtas, Safari est arrivé à maturité avec une barre de navigation en bas (modifiable dans les réglages), la possibilité de passer d'un onglet à l'autre par un geste ou encore des raccourcis vers la traduction, la recherche dans le texte, etc. Le tout est faisable à une seule main, comme en attestent nos astuces pour Safari.

est l'un des plus chouchoutés avec une refonte majeure. Après de multiples changements tout au long des bêtas, Safari est arrivé à maturité avec une barre de navigation en bas (modifiable dans les réglages), la possibilité de passer d'un onglet à l'autre par un geste ou encore des raccourcis vers la traduction, la recherche dans le texte, etc. Le tout est faisable à une seule main, comme en attestent nos astuces pour Safari. Du côté de iMessage, iOS 15 regroupe toutes les photos envoyées dans un message sous forme de pile. C'est plus digeste et plus pratique. L'expérience est identique à la méthode de sélection de WhatsApp !

Autre changement, la possibilité de voir les liens "Partagés avec vous", une fonctionnalité qu'on retrouve un peu partout dans le système et qui fait office de réseau social privé.

Enfin, iMessage ajoute quelques éléments de personnalisation des Mémojis.

Avec iOS 15, Apple a procédé à quelques évolutions pour les notifications. La firme de Cupertino a imaginé un système de résumé qui regroupe les informations par tranche horaire (à définir) et vous les montre au moment opportun. On peut également choisir les apps à inclure.

Cette année, le mode "ne pas déranger" s'améliore. Avec iOS 15, Apple avertit vos correspondants sur iMessage quand vous êtes occupé, et un mode Concentration très flexible permet de limiter les distractions, notamment les notifications, en les triant de manière intelligentes selon vos préférences et vos habitudes.

Côté photo, vous allez pouvoir capturer du texte depuis un cliché ou en direct via l'appareil photo, afin de détecter le texte sur un panneau, un écran, une feuille ou autre. Le système reconnait et convertit le texte au format numérique. Vous pouvez même le traduire à la volée, idéal à l'étranger. De l'OCR++.



Autre chargement, les souvenirs. Avec iOS 15 et iPadOS 15, il est enfin possible d'éditer les souvenirs et de les perfectionner là où l'iPhone a échoué. On peut même changer la musique et en sélectionner une dans Apple Music.

Apple a largement amélioré Spotlight avec iOS 15. On peut par exemple enfin rechercher une photo depuis le champs de recherche, le système analysant le contenu des images pour trouver une voiture, un pont, un ballon, un chat, etc.

Dans Mail , Apple intègre maintenant son app de traduction, bien pratique quand on reçoit des courriels de l'étranger.

, Apple intègre maintenant son app de traduction, bien pratique quand on reçoit des courriels de l'étranger. Apple va plus loin avec Wallet. L'app est capable de stocker des clés de voiture qui gère la puce U1 (notamment chez BMW), des clés d'hôtel, mais aussi les pièces d'identité comme une CNI ou un permis de conduire. Pour le moment, cette nouveauté est réservée aux USA.

Concernant les widgets, pas de révolution mais des améliorations. iPadOS 15 s'offre de nouveaux formats plus grands pour exploiter l'écran des tablettes, tandis que la société de Tim Cook ajoute quelques widgets comme Messages, Localiser, Game Center, App Store, etc.

L'app Météo a subit de grands changements grâce au rachat de DarkSky. On trouve beaucoup plus de détails avec iOS 15 comme de nouvelles animations quand il pleut, des prévisions détaillées sur plusieurs jours, des cartes avec qualité de l'air, précipitations et température ou encore le sens et la vitesse du vent.

Apple Plans 2.0 arrive dans de nouveaux pays avec la nouvelle vue 3D, Look Around et plus encore comme le mode sombre ou le choix de la voie. La France n'est pas concernée pour 2021, mais l'Espagne et le Portugal oui. L'Italie et l'Australie seront les suivants en début d'année 2022.

Les nouveautés iPadOS 15 pour iPad

Avec iPadOS 15, Apple ne casse pas tout mais va plus loin sur certains points. La plupart des nouveautés iPhone sont présentes.

Avec iPadOS 15, les widgets peuvent être placés n'importe où (enfin) et les nouvelles tailles plus grandes exploitent mieux l'écran.

Avec iOS 14, la bibliothèque d'apps permettait d'organiser ses applications, mais pas sur iPad. Il aura fallu attendre iPadOS 15 pour accéder à la bibliothèque des apps qui permet également de cacher une page.

Le multitâche évolue, encore. En effet, finis les gestes compliqué pour passer en Split View, tout est plus simple avec un bouton pour diviser l'écran en deux. Retrouvez notre tutoriel des gestes sur iPadOS 15.

Beaucoup de changement débarque dans l'application Notes sur iPadOS 15. On peut désormais citer quelqu'un (@pseudo), tagger une note ou encore écrire rapidement depuis n'importe où avec l'Apple Pencil.

sur iPadOS 15. On peut désormais citer quelqu'un (@pseudo), tagger une note ou encore écrire rapidement depuis n'importe où avec l'Apple Pencil. L'application Traduire est enfin disponible sur iPad, et supporte même l'Apple Pencil.

iPadOS 15 permet de développer une pour iPad sur un iPad. Il suffit d'attendre la mise à jour de Swift Playgrounds annoncée pour la fin de l'année.

La compatibilité avec iOS 15 et iPadOS 15

Évidemment, les iPhone 13 seront directement livrés en fin de semaine avec iOS 15. Mais pour les autres, voici la liste d'appareils éligibles pour installer iOS 15 et iPadOS 15.

Les iPhone compatibles avec iOS 15

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE 2020

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE

Les iPad compatibles avec iPadOS 15

iPad Pro 12.9 pouces 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 et 2021

iPad Pro 10.5 pouces

iPad Pro 9.7 pouces

iPad Pro 11 pouces 2018, 2020 et 2021

iPad Air 2

iPad Air 3

iPad Air 4

iPad 5

iPad 6

iPad 7

iPad 8

iPad 9

iPad Mini 5

iPad Mini 6

Les iPod compatibles avec iOS 15

iPod touch 7 (2019)

Comment télécharger et installer iOS 15 et iPadOS 15

Pour installer iOS 15 et iPadOS 15, il suffit de se rendre dans les réglages de son téléphone ou de sa tablette Apple. Ensuite, allez dans Général > Mise à jour logicielle. Mais avant cela, quelques conseils :

Banchez l'iPhone sur son chargeur

Connectez-vous à un réseau Wi-Fi

Faites une sauvegarde iCloud ou sur Mac / PC

Supprimer des contenus si vous n'avez pas au moins 6 Go de libres



Ensuite, lancez le téléchargement puis l'installation. Mettre à jour vers iOS 15 prend plusieurs dizaines de minutes, alors soyez patient.



A noter enfin qu'Apple permet enfin de choisir entre mettre à jour vers iOS 15 ou rester sur iOS 14.