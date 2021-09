Apple n'est pas prêt à laisser Fortnite revenir sur App Store

Hier à 21:35

Medhi Naitmazi

7



Apple n'a pas l'intention d'autoriser le célèbre jeu Fortnite à revenir sur l'App Store. Les avocats de la société basée à Cupertino ont dit à leurs homologues d'Epic Games qu'ils ne prévoient pas d'examiner les demandes de rétablissement du compte de développeur tant que le jugement du tribunal n'est pas « définitif et sans appel », un processus qui pourrait s'étendre sur des années.

Fortnite veut revenir en Corée du Sud

Cette cinglante réponse est venue doucher les espoirs du PDG d'Epic, Tim Sweeney, après que ce dernier ait envoyé un e-mail à Phil Schiller pour demander la restauration de son compte développeur. Sweeney a déclaré qu'Epic respecterait les directives d'Apple, mais il a poursuivi en expliquant qu'Epic ne rétablirait Fortnite que si Apple adhère au "langage clair de l'ordonnance du tribunal" et autorise les applications à "inclure des boutons et des liens externes" pour le paiement.

Just last week, Epic agreed with Apple that we would play by the same rules as everyone else. pic.twitter.com/WOxsbnAFXE — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 22, 2021



Comme cela a été souligné plus tôt ce mois-ci, la juge Rogers chargée de l'affaire a décidé qu'Apple devait autoriser les développeurs à fournir des liens vers des méthodes de paiement tierces en plus des achats intégrés si les développeurs le souhaitent. Apple a jusqu'en décembre pour mettre en œuvre la décision du tribunal. La société dirigée par Tim Cook n'a pas encore décidé si elle ferait appel du jugement, et n'a pas non plus fourni de détails sur la façon dont les « boutons de métadonnées, liens externes ou autres appels à l'action » devront être intégrés par les développeurs.

Bien qu'Apple ait reçu l'ordre de modifier ses règles pour permettre aux applications de diriger les clients vers d'autres méthodes de paiement, la décision était largement en sa faveur et a conclu qu'Apple n'était pas un monopole en vertu des lois antitrust fédérales ou étatiques. Epic, mécontent de cette décision et a fait appel de la décision, prolongeant la bataille juridique entre les deux sociétés.

Apple a déclaré qu'en raison des déclarations publiques de Tim Sweeney sur l'issue du procès et de la "conduite trompeuse d'Epic par le passé", elle a "exercé son pouvoir discrétionnaire de ne pas rétablir le compte du programme de développeur d'Epic pour le moment". Apple a tout à fait le droit de refuser le rétablissement du compte de développeur ‌Epic Games‌ car le tribunal a décidé qu'Epic avait violé son contrat avec Apple et que la résiliation du compte était "valide, légale et exécutoire".



Sweeney a partagé les lettres entre les deux sociétés sur Twitter et a déclaré qu'Apple avait menti lorsqu'elle avait précédemment déclaré qu'elle accueillerait favorablement le retour d'Epic sur l'App Store s'il se conformait aux règles de l'App Store. Le constructeur américain veut attendre la fin du processus d'appel avant de prendre une nouvelle décision sur la question, il redoute notamment un autre coup tordu d'Epic en cas de retour anticipé.



‌Epic Games‌ a également été condamné à payer 6 millions de dollars à Apple, ce qui représente une réduction de 30% des revenus qu'il a perçus de l'application Fortnite en utilisant son option de paiement direct illicite. Epic a payé les frais il y a quelques jours, espérant donc revenir sur le store...