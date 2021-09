Actraiser Renaissance passe de la SNES au mobile grâce à Square Enix

Dans le Nintendo Direct diffusé plus tôt dans la journée, Square Enix a annoncé le retour de Actraiser, un classique sur SNES, sous la forme d'Actraiser Renaissance. Bien que le studio nippon parle d'un remaster, cela ressemble plus à un remake du jeu de plateforme d'action et de simulation de ville original avec des visuels plus modernes, des mécaniques améliorés et de nouvelles musiques.

Actraiser Renaissance est de sortie sur iOS et Android

Actraiser Renaissance unit l'action des jeux de plateformes en 2D (phase d'action) et une simulation de construction de ville (phase de Création) dans le combat ultime du bien contre le mal !

Redécouvrez la bande originale qui a secoué le monde du jeu vidéo lors de sa sortie initiale, composée par le légendaire Yuzo Koshiro, dans sa version remastérisée !



Aidez l'humanité à s'épanouir en incarnant le Maître et son ange fidèle dans un monde rongé par le mal.

Si vous n'avez jamais joué au titre sur Super Nintendo, Actraiser Renaissance se place comme un excellent jeu pour les nouveaux arrivants et les fans de l'original avec son mélange d'action 2D et de construction de villes. Il comprend de nouveaux éléments de gameplay, une nouvelle magie, un mécanisme de siège de colonie, de nouveaux boss, des options de bande-son pour jouer avec l'original ou une nouvelle bande-son arrangée (toujours par Yuzo Koshiro), une sauvegarde automatique, des paramètres de difficulté, etc. Regardez la bande-annonce de lancement d'Actraiser Renaissance ci-dessous :



Phase d'action : Cette partie du gameplay concerne évidemment les batailles et la plateforme à travers des niveaux 2D que l'on peut rejouer pour développer ses cités.



De nouvelles magies qui n'étaient pas disponibles dans le jeu original ont été ajoutées, ainsi que la possibilité d'esquiver. Il est également possible d'orienter vos attaques vers le haut ou vers le bas pour une expérience d'action plus dynamique.



Phase de Création : Cette partie est le côté tower defense où vous devez prendre soin de votre population. Utilisez vos pouvoirs miraculeux pour invoquer la foudre ou provoquer des tremblements de terre afin de retirer les obstacles (arbres, rochers) qui empêchent vos élus d'évoluer. Mais ce n'est pas tout puisqu'il faut défendre vos terres et votre peuple contre les raids ennemis lors de combats stratégiques en temps réel. La disposition de vos forteresses et l'arrivée opportune de vos miracles sont essentielles pour triompher lors de ces combats.



Annoncé ce matin, le nouveau jeu de Square Enix est déjà publié sur iOS, Android, Nintendo Switch, PS4 et Steam. Sur consoles et PC, Actraiser Renaissance est au prix de 29,99€ alors qu'il est de 19,99€ sur iOS et Android.



Pré-requis :

iOS 13.0 ou version ultérieure.

iPhone 6s/iPod touch (7e génération)/iPad (5e génération)/iPad Air 2/iPad mini 4 ou plus récent.

